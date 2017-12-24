» إذا أردت النوم بهدوء على الطائرة .. فعليك بتلك النصائح

24 ديسمبر 2017 - 09:03 ص

أوردت مجلة "تيك بيت" الإسبانية عدة نصائح للمسافرين عبر الطائرات ، والتي يمكن أن تساعدهم في الحصول على نوم جيد وبخاصة في الرحلات الطويلة .



وقالت المجلة، في تقريرها ، إن السفر الجوي عادة ما يكون مصدرا للإجهاد والتعب بالنسبة للعديد من المسافرين. وفي أغلب الأحيان، يرتبط ذلك بعدة عوامل، من بينها صفوف الانتظار الطويلة، والخوف من الطيران، وإعداد الحقائب، ناهيك عن دفع الفواتير. كما أن الانتظار خلال فترات راحة الطائرة يمكن أن يتسبب في مشاكل على مستوى النوم، ويؤدي إلى اضطرابات في الشهية، والشعور بالتعب والقلق "بحسب ترجمة عربي 21"..



وفي حال كانت الرحلات طويلة، قد يصاب بعض المسافرين بالظاهرة الشهيرة المعروفة باسم "اضطراب الرحلات الجوية الطويلة". لذلك، إذا كنت ترغب في ركوب الطائرة والسفر خلال عيد الميلاد، وترغب في التمتع بالراحة، بإمكانك اتباع بعض هذه النصائح.



وبينت المجلة أنه على الرغم من أنه من المستحيل ضمان الراحة المطلقة، نظرا لتأثير العديد من العوامل الأخرى، من قبيل حالة الطقس، أو رفاقك الذين يشاركونك المقعد، فضلا عن صحتك أو مزاجك، إلا أنه يجب ألّا تتردد في تطبيق بعض التوصيات التي من شأنها أن تساعدك على الاستفادة من ساعات السفر على الطائرة للتمتع بنوم عميق.



وأوردت المجلة، أولا، أن مفتاح التمتع بنوم عميق أثناء الرحلة يكمن في ارتداء ملابس مريحة ودافئة، والتي من الأفضل أيضا أن تكون فضفاضة. إلى جانب ذلك، يستحسن ارتداء سدادات الأذن أو قناع للنوم، ولمَ لا وضع مسند وراء ظهرك. ويجب ألّا ننسى أيضا تشغيل موسيقى هادئة؛ لتعزيز الشعور بالاسترخاء.



وأضافت المجلة، ثانيا، أن النوم مسبقا قبل السفر يساعدنا أيضا على التمتع برحلة مريحة. فعلى الرغم من أن المسألة لا تتطلب الاستعداد جسديا ونفسيا قبل أسابيع من موعد الرحلة، إلا أنه من المهم جدا الحفاظ على الجدول الزمني الخاص بوقت نومك. ولكن، لا بأس بالقيام ببعض التعديلات على الساعة البيولوجية في الفترة التي ستسافر فيها؛ حتى تترك لنفسك مجالا للنوم خلال السفرة، وذلك بهدف الحد من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.



والجدير بالذكر أنه إذا كنت خائفا من الطيران، فبإمكانك أخذ حبة منوم أو مهدئ مرة واحدة قبل إقلاع الطائرة، وبطبيعة الحال، من الضروري خفض استهلاك الكحول أثناء الرحلة.



وذكرت المجلة، ثالثا، أن من الضروري استهلاك كمية المياه المناسبة خلال الرحلات الطويلة، فضلا عن تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية، وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات المصنعة. كما يستحسن تجنب تناول الشوكولاتة ومشروبات الطاقة أو القهوة. في المقابل، بإمكانك المراهنة على استهلاك أطعمة تساعدك على النوم جيدا، على غرار الدجاج، والحليب، والكرز، والموز، إلى جانب المكسرات.



وأفادت المجلة، رابعا، بأن الجلوس على مقعد مريح، بغض النظر عما إذا كان من الدرجة الأولى أم السياحية، سيمنحك مساحة أكبر لتمديد ساقيك. بالإضافة إلى ذلك، بإمكانك حجز مقعد بالقرب من النافذة؛ حتى لا يزعجك بقية الركاب على متن الطائرة عند الذهاب إلى الحمام. أما إذا كانت لديك حساسية ضد الضوضاء، فعليك بالجلوس في مقعد قريب من الممر في منتصف أو في مقدمة الطائرة.



وأوضحت المجلة أن آخر الأبحاث التي أجريت على رحلات إحدى طائرات الركاب التجارية من طراز إيرباص إيه 321، أثبتت أن المقاعد الموجودة في الوسط أو في الممر غالبا ما تكون عرضة لمستوى ضوضاء يصل إلى درجة أربعة ديسيبل، وهي أقل بكثير من ضوضاء المقاعد التي تتواجد حذو النافذة.



وفي الختام، أشارت المجلة إلى إمكانية ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل، مثل التنفس العميق، أو الاعتماد على تقنية التصور العقلي، واسترخاء العضلات التدريجي، أو المسح على الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاعتماد على بعض تطبيقات الهواتف الذكية المختصة في هذه المسألة، على غرار تطبيق "كالم"، الذي يتضمن قسما خاصا بقصص النوم، التي ستساعدك على الحصول على قسط جيد من النوم أثناء الرحلة.

