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ضبط 282 طن دقيق مدعم و27 طن غاز في بني سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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محافظة بني سويف

ضبطت حملة من مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف مديري 3 مخابز بلدية مدعمة لاتهامهم بالتصرف في 282 طن دقيق ونصف خاصة بمخابزبهم بدائرة مركزى الواسطى وببا.

كما ضبطت المدير المسؤول عن أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز شرق النيل في بني سويف لإتهامه بتجميع 27 طن غاز صب حررت الحملة برئاسة العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين المحضر رقم 27515 جنح مركز الواسطى لسنة 2017 ضد (أحمد ض. م.) ومقيم أطواب بمركز الواسطى مدير مخبز بلدي لتصرفه في حصة الدقيق وقدرها 163 طن دقيق بلدي مدعم والمحضر 27516ضد (عاطف ع. م.) ومقيم بمركز الواسطى مدير مخبز بلدي لتصرفه في حصة الدقيق وقدرها 4.5 طن دقيق بلدي مدعم والمحضر 27517ضد (نجلاء ج. س.) ومقيمة مركز ببا لتصرفها في حصة دقيق بلدي قدرها 115 طن دقيق بلدي مدعم.


 وداهمت الحملة مصنعًا لتعبئة أسطوانات البوتاجاز شرق النيل في بني سويف حيث حررت الحملة المحضر رقم 24825 جنح مركز بني سويف لسنة 2017 ضد المدير المسؤول (عبدالله م. م.) ومقيم لاتهامه بتجميع 27 طن غاز. وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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