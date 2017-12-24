» صحيفة: هكذا أفسد "بايرن ميونخ" الدوري الألماني

24 ديسمبر 2017 - 09:07 ص

علقت صحيفة "فيلت" الألمانية على التفوق الدائم لنادي "بايرن ميونخ" على بقية منافسيه في الدوري الألماني ، مؤكدة أن بقاء الفريق البافاري على قمة الدوري وبفرق كبير في النقاط عن منافسيه ، أفقد الدوري الألماني طابعه التنافسي وجعله ضعيفًا.



وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن الدوري الألماني يرزح منذ خمس سنوات تحت وطأة المشاكل الناجمة عن التفوق الساحق لنادي بايرن ميونخ على المستوى المحلي، الأمر الذي أفقد الدوري الألماني طابعه الحماسي. بالإضافة إلى ذلك، يتفرد صاحب المرتبة الأولى في جدول الترتيب بفارق عريض عن أقرب منافسيه. وخلال موسمي 2014-2015 و2015-2016، لم يتجاوز الفارق بين صاحبي المركز الأول والثاني عشر نقاط بحسب ترجمة "عربي 21".



وأشارت الصحيفة إلى أنه بناء على جدول ترتيب الدوري الألماني، يحتل نادي بايرن ميونخ صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن نادي شالكه، علما وأنه من المستبعد أن يحافظ نادي شالكه على موقعه في جدول الترتيب إلى غاية نهاية الموسم. أما في إطار كأس ألمانيا، فقد أزاح النادي البافاري منافسه نادي بوروسيا دورتموند.



وأوضحت الصحيفة أنه خلال الموسم الجاري، لم يحقق النادي سوى إنجاز وحيد ألا وهو تصدر ترتيب الدوري الألماني بنحو 41 نقطة. في المقابل، يعود أسوأ موسم لبايرن إلى ست سنوات مضت، حيث لم يفز النادي بلقب الدوري المحلي.



وأضافت الصحيفة أنه بالعودة إلى بداية الموسم، عادت روح المنافسة للدوري الألماني بتقدم نادي بوروسيا دورتموند على نادي بايرن ميونخ في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط. ومن جهة أخرى، اقترب ناديا هوفنهايم ولايبزيغ من متصدر الترتيب.



وأفادت الصحيفة بأن الدوري الألماني سيفقد روح المنافسة في حال تعثر النادي البافاري خاصة وأن نادي بوروسيا دورتموند منهار تماما في الوقت الراهن. ومن جهة أخرى، لازال نادي لايبزيغ يعاني من مخلفات أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن أن ناديي شالكه وهوفنهايم قريبان من بعضهما البعض على مستوى عدد النقاط. وعلى العموم، لا يوجد منافس جدي يهدد النادي البافاري في مسيرته تجاه الحفاظ على لقب الدوري المحلي.



وتابعت الصحيفة أن النادي البافاري هيمن على الدوري الألماني بفضل استثماراته المدروسة على غرار بناء ملعبه الخاص، بالإضافة إلى اعتماده على إستراتيجية إضعاف المنافس والصفقات غير المكلفة. والجدير بالذكر أن تغول البايرن على المستوى المحلي أثر سلبا على مسيرة الأندية الألمانية في المسابقات القارية، حيث لم تتجاوز ثلاثة أندية ألمانية الجولة التمهيدية في دوري أبطال أوروبا، فيما انسحبت بقية الأندية من منافسات الدوري الأوروبي بطريقة مذلة.



وفي الختام، ذكرت الصحيفة أنه حتى إن فاز نادي بايرن ميونخ ببطولة الشتاء خلال الموسم الحالي، ستبقى مرحلة الذهاب مملة للغاية. وهذا يعني أنه من المنتظر أن تكون مرحلة الإياب على نفس الشاكلة.

