220 مليون جنيه قروض مشروعك لتمويل 5609 مشروعات ببنى سويف

24 ديسمبر 2017 - 09:09 ص

أعلنت إدارة التعاون الدولي بديوان عام محافظة بني سويف عن تقدم 6386 مواطنًا بالمحافظة بطلبات للحصول على قروض "مشروعك"، بقيمة 270 مليون جنيه وأكدت الإدارة الموافقة على 5814 طلب قرض بقيمة إجمالية بلغت 221.6 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 5807 قروض بقيمة 220.7 مليون جنيه توفر 6377 فرصة عمل تقريبا للمواطنين بالمحافظة وجار دراسة 198 طلبا بقيمة 25.4 مليون جنيه.





ويهدف المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، والذي أطلقته وزارة التنمية المحلية في منتصف 2015 إلى خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بأنواعها من خلال الحصول على قروض من البنوك المشاركة في المشروع وهى "بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية".





ويتم التقدم على القروض من خلال مقرات المشروع بمجالس المدن بالمراكز السبعة بالمحافظة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد ويتم تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة والاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتقليل الفائدة إلى 5% سنويا لمن تنطبق عليهم الشروط وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.