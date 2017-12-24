تفاصيل تسريب بقع سولار لنهر النيل فى الأقصر

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ال تي

عقب  الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، على تسريب بقع سولار لنهر النيل في الأقصر، قائلاً: "إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من إدارة حماية النيل وجهاز البيئة والشرطة ضد للمتسببين في تسرب بقع السولار بنهر النيل في محافظة الأقصر، وأن العقوبة تتمثل في غرامة مالية من 50 إلى 200 ألف جنيه".

 وأضاف "الإمام"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن"، بأنه لجنة مشتركة من حماية النيل وجهاز البيئة والمسطحات، تحركت على الفور وتم تمشيط مجرى نهر النيل لتتبع مصدر التسرب البترولي وقامت لنشات حماية النيل والمسطحات والبيئة على تفتيتها وشفطها، ووفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في تلك الحالة، وتم إيقاف محطة مياه الأقصر عن العمل بشكل مؤقت.

 وتابع أن الموضوع يأخذ وقت للوصول إلى المتسبب في الواقعة، وعملنا على رفع العقوبة حتى الانتهاء من قانون الموارد المائية في مجلس النواب، موضحًا أن المراكب بالتأكيد ليست سبب بقعة الزيت، ويجب أن تكون للمنشآت على النيل صيانات دورية للحفاظ على نهر النيل، مؤكدًا أن الحفاظ على النيل يتتطلب وعي المواطن وتشديد العقوبة على المخالف.


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