عبد الماجد: رشحنا هذا اللواء لتولي وزارة الداخلية

24 ديسمبر 2017 - 09:18 ص

قال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية إن اللواء إبراهيم عبد الغفار – مأمور سجن العقرب السابق- رجل نادر الوجود ، يمتع بشهامة وشجاعة ونجدة ومروءة قلّ أن تلقاها في شخص.

وأضاف علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنني لو ذهبت أعدد لكم مواقف هذا الرجل الشجاعة ، وكيف وقف بقوة بجوار المعتقلين المظلومين في عهد مبارك فلن تصدقوا.

وكشف عن أن الجماعة الإسلامية رشحته لمنصب وزير الداخلية ، قائلا: لا أدري هل يعرف اللواءإبراهيم عبد الغفار أم لا ، أننا رشحناه للدكتور محمد مرسي ليعينه وزيرا للداخلية؟

وأوضح أنه لا يمكنني حكاية كل ما شاهدته وسمعته من هذا الرجل وعنه فالأمر يطول..فقط أقول لكم : "إنه كان يجبر ضباطه على الاعتذار لمعتقل أساؤوا إليه ولو بنصف كلمة، بينما هؤلاء الضباط كانوا يعذبون أولئك المعتقلين قبل توليه إدارة سجن العقرب".

كما أجبر عساكره أن يخاطبوا أمهات المعتقلين بلفظ (الهانم) لما وجدهم يعاملون إحدى الأمهات بغلظة، بالإضافة إلي أنه كان لا يتردد في صفع مجند يهين أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

وتابع قائلا: كان لديه من الذكاء ما يجعل تصرفاته تبدو مستساغة عند قادته.. بينما هي في حقيقتها محض شهامة ورجولة ، لافتا إلي أن هذا الرجل أبت عليه شهامته ورجولته أن يرى بعض السفهاء ينالني بلسانه مختبئا خلف صفحة فيس ربما مزيفة .. فدافع مشكورا عني وبالغ في الثناء علي بما لا أستحقه.