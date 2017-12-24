» فصل الكهرباء عن مسجد بالقليوبية .. والمصلون غاضبون

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غدًا.. قطع الكهرباء عن محطة محولات ههيا لمدة ساعتين

وزير الكهرباء

تسود حالة من الغضب الشديد وسط أهالي بقرية الرملة بالقليوبية ، وذلك بعد فصل الكهرباء عن مسجد "الفتح" الموجود هناك بسبب عدم سداد الفاتورة .

ورد وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية على الواقعة قائلًا: "معرفش حاجة عن الموضوع دة .. وبكرة هبقى أسأل".

وقال جمال كوش - عضو مجلس النواب عن الدائرة التابع لها المسجد - إن الكهرباء أزالت العداد بسبب تراكم 8000 جنيه فواتير ، وأنه من المقرر تركيب عداد آخر كودي للتحكم في نسب الاستهلاك وشحنه دوريًا.

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