» فصل الكهرباء عن مسجد بالقليوبية .. والمصلون غاضبون

24 ديسمبر 2017 - 09:20 ص

تسود حالة من الغضب الشديد وسط أهالي بقرية الرملة بالقليوبية ، وذلك بعد فصل الكهرباء عن مسجد "الفتح" الموجود هناك بسبب عدم سداد الفاتورة .



ورد وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية على الواقعة قائلًا: "معرفش حاجة عن الموضوع دة .. وبكرة هبقى أسأل".



وقال جمال كوش - عضو مجلس النواب عن الدائرة التابع لها المسجد - إن الكهرباء أزالت العداد بسبب تراكم 8000 جنيه فواتير ، وأنه من المقرر تركيب عداد آخر كودي للتحكم في نسب الاستهلاك وشحنه دوريًا.



