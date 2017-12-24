أسعار الدولار اليوم في البنوك

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أسعار الدولار في البنوك

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 ديسمبر في البنوك.

تباين سـعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، وسجل أعلى سعر لشراء الـدولار خلال تعاملات اليوم 17.79 جنيه، فيما سجل أعلى سعر للبيع 17.89 جنيه.

وبلغ أقل سعر لشراء الدولار خلال تعاملات اليوم 17.69 جنيها، فيما بلغ أقل سعر للبيع 17.79 جنيها.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأعلن البنك المركزي أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، ارتفعت إلى أكثر من 58 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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