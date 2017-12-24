  • الأحد 24 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر09:49 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

"كين" يفسد فرحة "صلاح"

عواد

الإسماعيلي لـ"الأهلي": تعالوا وخذوا عواد .. بـ100 مليون

لغز هبوط الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك

اللواء إبراهيم عبد الغفار

عبد الماجد: رشحنا هذا اللواء لتولي وزارة الداخلية

أديب

أديب: هذه هي الحالة التي أقول فيها للسيسي "لن نسمح"

ساويرس وبكري

بالصور .. بكري و ساويرس يتبادلان اتهامات "مهينة"

أرشيفية

سر غير متوقع وراء الهجوم المسلح على مقهى العياط

قناة السويس

كارثة جديدة تحل بمصر قريبًا

السادات و مبارك

لهذا السبب تنافست بريطانيا وفرنسا على مبارك

عهد التميمي

والد عهد التميمى يكشف أسرار جديدة حول اعتقالها

الأهلي يعرض 8 ملايين جنيه لضم هذا المهاجم

الرياضة

تأجيل دعوي بطلان عقد النادي الأهلي وشركة سعودية
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بروميتش يقطع الطريق على ليفربول لضم «لاعب الأهلي»

#

الأهلي يُغرم صالح جمعة 100 ألف جنيه

#

حكم قضائي ضد شركة إماراتية بمصر

#

إعادة 5 ملايين جنيه سرقت من داخل فندق بالغردقة

الاهلى

دورى ابطال افريقيا

الفريق الاحمر

صلاح محسن

عرض النادى الأهلى مبلغ 8 ملايين جنيه على نادي إنبي لضم قائد الفريق صلاح محسن، المتألق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل الاشتراك فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكلف مسئولو الأهلى علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة بالدخول فى مفاوضات مع نادى إنبى لضم اللاعب نظرا لارتباط عبد الصادق بعلاقة طيبة مع إدارة النادى البترولى بعد عمله داخله لسنوات عديدة خاصة أن إدارة الفريق البترولى طلبت الحصول على مليون دولار كحد أدنى للاستغناء عن محسن لأى من الأندية التى طلبت ضمه.

وحصل مسئولو الأهلى على موافقة صلاح محسن فى ارتداء القميص الأحمر ،خاصة أن اللاعب يرغب بالدخول فى حسابات الأرجنتينى هكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب قبل المشاركة فى كأس العالم 2018 فى روسيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ما الذي يقلق السيسي ؟

جمال سلطان

لماذا يذبحوننا كالخراف؟! (2)

محمود سلطان

آسفون يا ابنتي "عهد"

فراج إسماعيل

حفتر غاضب، حفتر رافض، حفتر ضد (الأجسام المنبثقة)

د. هشام الحمامي

(الحساب قبل انقضاء العام!)

محمد عبدالقدوس

ترامب.. ليلة انتهاك العذرية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى يضع شرطين لبقاء نيبوشا في القلعة البيضاء
» الأهلي يعرض 8 ملايين جنيه لضم هذا المهاجم
» الإسماعيلي لـ"الأهلي": تعالوا وخذوا عواد .. بـ100 مليون
» فصل الكهرباء عن مسجد بالقليوبية .. والمصلون غاضبون
» صحيفة: هكذا أفسد "بايرن ميونخ" الدوري الألماني
» إذا أردت النوم بهدوء على الطائرة .. فعليك بتلك النصائح
» شاهد .. أوزيل يتعلم العربية .. و "النني" هو المعلم
» مستشار حفتر يكشف علاقاته بالموساد الإسرائيلي
» قصة "باولينيو" الذي عانى العنصرية وكاد يعتزل
» لن تصدق حجم الطعام الذي أكلته هذه الطفلة
» لقطات رائعة للوادي الذي عبره النبي محمد

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامى فى مصر لعام 2017؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
محرر المصريون و حازم عبد العظيم
تنظيمات مسلحة
عمرو موسى
الخطف
اللواء أحمد زكى عابدين