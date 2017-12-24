» الأهلي يعرض 8 ملايين جنيه لضم هذا المهاجم

24 ديسمبر 2017 - 09:27 ص

عرض النادى الأهلى مبلغ 8 ملايين جنيه على نادي إنبي لضم قائد الفريق صلاح محسن، المتألق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل الاشتراك فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكلف مسئولو الأهلى علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة بالدخول فى مفاوضات مع نادى إنبى لضم اللاعب نظرا لارتباط عبد الصادق بعلاقة طيبة مع إدارة النادى البترولى بعد عمله داخله لسنوات عديدة خاصة أن إدارة الفريق البترولى طلبت الحصول على مليون دولار كحد أدنى للاستغناء عن محسن لأى من الأندية التى طلبت ضمه.

وحصل مسئولو الأهلى على موافقة صلاح محسن فى ارتداء القميص الأحمر ،خاصة أن اللاعب يرغب بالدخول فى حسابات الأرجنتينى هكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب قبل المشاركة فى كأس العالم 2018 فى روسيا.