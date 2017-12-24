» مرتضى يضع شرطين لبقاء نيبوشا في القلعة البيضاء

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مرتضى منصور

الاهلى

المدير الفنى

القلعة البيضاء

وضع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شرطا لبقاء المونتيجري نيبوشا مديرا فنيا للنادي حتى نهاية الموسم الجاري إذ كشف رئيس الزمالك للمقربين منه أنه حال الفوز على الأهلى ستكون بـ6 نقاط فى سباق المنافسة على بطولة الدورى

كما كشف رئيس نادى الزمالك لنيبوشا إنه فى حال مواصلة الفريق الأبيض للنتائج الجيدة فى الثلاث مباريات المقبلة أمام المقاولون والأسيوطى وطلائع الجيش على الترتيب سيضع الفريق قدما نحو المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز.

وأشار الى أنه حال حدوث ذلك سيستمر المدير الفنى للفريق ويغلق النادى بشكل نهائى ملف رحيله ورغم التأكيد للمدرب أن النادى الأبيض لا يتفاوض مع مدربين حاليا إلا أن مسئولى ميت عقبة حرصوا على تأمين ذلك الملف بمعرفة جميع متطلبات المرشحين لخلافة نيبوشا وكان آخرهم فوزى البنزرتى المدير الفنى لنادى الترجى التونسى.


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