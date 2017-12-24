استياء في بورسعيد بسبب غياب العروض العسكرية

24 ديسمبر 2017 - 09:09 م

يحتفل المصريون بالذكرى الـ 61 لعيد النصر الموافق 23 ديسمبر من كل عام، ويعد هذا اليوم هو ذكرى انتصار وبسالة أهالي بورسعيد في صدهم للعدوان الثلاثي الغاشم بمشاركة ثلاث قوى "بريطانيا وفرنسا وإسرائيل"، ويعبر هذا اليوم عن صمود وبسالة رجال المقاومة بكافة أحياء بورسعيد وإعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس من الوجود الأجنبي.

فمع حلول ذكرى جلاء العدوان الثلاثي واحتفال بورسعيد بعيدها القومي، تستعيد الأذهان داخل المدينة الباسلة ذكريات الطفولة ومشاركة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ومدى حرصه على تواجده وسط أهالي بورسعيد لمصافحتهم وإلقاء خطبه الشهيرة فمن العلامات المميزة لاحتفالات بورسعيد بعيدها القومي هو وضع أكليل من الزهور على رمز الجندي المجهول بميدان المسلة المواجه لديوان عام محافظة بورسعيد وقراءة الفاتحة للشهداء البواسل.

كما يتضمن الاحتفال عرضًا عسكريًا ورياضيًا لطلبة المدارس والموسيقي العسكرية وسيارات الجيش والشرطة تطلق صافراتها وإلقاء الورود والحلوى على الكبير والصغير تلك هي طقوس الاحتفال بالملحمة الوطنية وجلاء العدوان الغاشم عن أرض بورسعيد.

وكان أشهر خطاب للرئيس جمال عبد الناصر في بورسعيد بمناسبة عيد النصر 23 ديسمبر 1957، الذي ألقاه أمام أهالي بورسعيد يمدح فيه بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الاستقلال وإنهاء العدوان.

فمع شعور أهالي المدينة الباسلة وعظمة ما قدمه أجدادهم وأبائهم من تضحيات تجاه الوطن بثت حالة من الاستياء في نفوس أهالي بورسعيد عقب إلغاء احتفالات بورسعيد بميدان الشهداء والعرض العسكري، تلك هي طقوس الاحتفالات بالعيد القومي.

فقد اكتفي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بافتتاح عدد من الحدائق وحضور احتفالية للفرقة العربية للموسيقي دون الالتزام بنمط الاحتفال المميز لعيد بورسعيد القومي والذي يشهد الطائرات الحربية التي تجوب سماء بورسعيد وعمل العروض الهوائية ورسم علم مصر بالدخان في السماء والعروض العسكرية وفرق الطلبة والفنون الشعبية.

ومر أمس على بورسعيد وميدان المسلة أو ما يطلق عليه ميدان الشهداء رمز الجندي المجهول، صامتًا بدون أية احتفالات لما يشهده من أعمال تطوير فكان سوء اختيار الوقت من جانب التنفيذيين وعلى رأسهم محافظ بورسعيد حال دون إقامة احتفالات العرض العسكري والذي كان الزعيم عبد الناصر يسير فيه بسيارته المكشوفة يصافح من خلالها المواطنين ويلقون فوقه الحلويات من الشرفات وزغاريد النساء وصيحات التهليل من الرجال حقيقتا كانت ملحمة وطنية احتفالية.

وكان مشهد التقطه عدسة مواطن بورسعيد خلال عملية إنزال لتمثال القائد الشهيد البطل عبد الحكيم عامر بحرب 6 أكتوبر وسط تواجد رئيس حي الشرق المقال وإنزاله في مشهد مهين عن طريق "لودر" ليسقط التمثال على الأرض وتنكسر رأسه ويصيبه التلف.

وقد تناول المشهد المصور وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية العالمية وكان محافظ بورسعيد في تصريح أعلن معاقبة رئيس الحي بنقله إلى ديوان عام المحافظة، مؤكدا أنه سيتم وضع تمثال للقائد عبد الحكيم عامر وسط ميدان الشهداء يليق بتاريخه النضالي والبطولي والذى أفنى بحياته من أجل رفعة الوطن.

كما إكتفي "الغضبان"بتكريم عدد من رموز المقاومة الشعبية منهم"محمد مهران، وزينب الكفراوى، وعلية الشطوى، داخل مكتبه بديوان عام المحافظة وخلال جلسة جمعتهم استعادوا بطولاتهم وتضحياتهم التي بذلوها من أجل صد العدوان الثلاثي الغاشم عن أرض بورسعيد ووعدهم محافظ بورسعيد بأن عملية تطوير ميدان الشهداء سوف تشهد تماثيل لهم كونهم رموز الصمود بتاريخ بورسعيد.









