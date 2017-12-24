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طوارئ بالمنوفية بعد ظهور «أنفلونزا الطيور»

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لجنة بيطرية تعدم طيور مصابة بمرض أنفلونزا الطيور
لجنة بيطرية تعدم طيور مصابة بمرض أنفلونزا الطيور

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وزارة الزراعة

المنوفية

انفلونزا الطيور

طوارئ

الطب البيطرى

شن فريق من مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حملة على البؤر الإيجابية لمرض "أنفلونزا الطيور" بقرية "كفر كلس" بمركز الشهداء، وذلك لتطهير الشوارع حرصًا على سلامة المواطنين.

كانت الوحدة المحلية قد أُبلغت بأن أحد المواطنين بالقرية ذهب إلى الوحدة البيطرية لفحص بعض الدواجن الخاصة به، وكشف الفحص إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور.

وتلقت اللجنة البيطرية، بلاغًا بوجود طيور بمنزل آخر مصابة بنفس الأعراض، كانت قد حصلت عليها صاحبة المنزل من بائع متجول، وتوجهت اللجنة إلى المنزل محل البلاغ، وتم إعدام الطيور بطريقة صحية، ووضع الكلور والجير الحي وتطهير المكان وما حوله.

ثم قامت اللجنة بالبحث في جميع المناطق المحيطة بالمنزلين، وتم التأكد من عدم وجود طيور بها، وعمل مسح للمنطقة.

ومن جانبه، ناشد بيومى بسرعة الإبلاغ عن الطيور التى تظهر عليها أى أعراض لأنفلونزا الطيور.


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