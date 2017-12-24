» زوجي يخونني مع زوجة البواب داخل الجراج

24 ديسمبر 2017 - 09:17 م

قالت سيدة أعمال تدعي "ألفت م." (38 سنة)، أنها تعجبت من تكرار تأخر زوجها رجل الأعمال أثناء قيامه بركن السيارة في جراج المنزل.

ومن أجل أن تنهي موضوع الشك لديها قامت بتركيب كاميرا لتسجل بها خيانته لها مع زوجة البواب.

وعلي الفور توجهت الزوجة وأقامت ضده دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة تحت رقم 759 لسنة 2017.

وتروي "ألفت" صاحبة شركة استيراد وتصدير قصتها: بأنها تزوجت "سعيد م." (43 سنة، صاحب محلات لعب أطفال)، بعد قصة حب استمرت سنة، رغم أنه متزوج ولديه أبناء، وطوال زواجنا الذي استمر سنتين، كان يعمل على إرضائي بكل الطرق ويستجيب لكل طلباتي لذلك لم يكن بيننا خلافات أسرية.

وأكملت الزوجة: "لم يرزقني الله بأطفال لوجود دهون كثيفة داخل الرحم"، وإنها تكلمت مع زوجها وشجعته للزواج من أخرى، لكنه رد "ماليش غيرك، وبعدين ما أنا عندي أولاد المهم أنت".

وأوضحت، أنه استمر الحال على هذا الوضع، حتى شعرت في يوم من الأيام الماضية برجوع زوجي للمنزل مبكرًا دون أن يخبرني، وعندما سألته رد قائلاً: خلصت شغل بدرى ومردتش أزعجك، لكن تكرر الموضوع أثار شكوكي، فركبت كاميرات بمنزلي لكنها لم ترصد أي شيء غريب".

وبعد 4 أشهر، تجددت شكوك الزوجة، تقول: بعد عودتي من عملي جلست بشرفة المنزل في انتظار زوجي، وعندما عاد ظل بجراج المنزل أكثر من ساعة يركن سيارته، فنزلت للاطمئنان عليه، ورأيت زوجة البواب تحاول الاختباء داخل غرفتها حتى لا أراها، وتحجج زوجي بمكالمة على هاتفه المحمول.





وتكمل الزوجة أنني فكرت في استخدام نفس الحيلة القديمة،وقمت بتركيب كاميرات في الجراج حتى أراقب زوجي وهو يعود إلى المنزل، ورأيته يمارس الرذيلة مع زوجة البواب بجراج المنزل، رغم أنها "قبيحة وسوداء"، فسجلت لهما فيديو، وعرضته عليه، ليرد قائلا: "هي بتفرض نفسها علي، أنا آسف والشيطان ضحك علي".

و اختتمت قائلة: لم أقبل باستمرار العيشة مع رجل خائن، فطلبت الطلاق لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة.



