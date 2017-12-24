شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.. معارضون يردون

24 ديسمبر 2017 - 09:20 م

"مخالف للدستور والقانون، ويهدف لترسيخ السلطة الحالية، والتخلص من أصحاب الآراء المعارضة"، بهذه العبارات قابل سياسيون وقانونيون، مقترح النائب أحمد رفعت، الذي يطالب فيه بشطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، والقائمة على أساس ديني، وسط توقعات بأن يحظى بتأييد البرلمان دون إبداء اعتراضات أو تحفظات عليه.

وقال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، والقائمة على أساس ديني، وفي انتظار عقد جلسات مجلس النواب لعرضه في جلسة عامة للتصويت عليه.

وأضاف: مشروع القانون يستهدف أيضًا، دمج الأحزاب السياسية ذات التمثيل الضعيف، نظرًا لكثرة عدد الأحزاب السياسية في مصر خلال تلك الفترة، والتي وصل عددها إلى ما يزيد على 102 حزب سياسي منها ما هو تحت التأسيس، وكذلك مواجهة التمويلات الخارجية للأحزاب، نظرًا لأن بعضها ممول من إسرائيل.

وبرر رفعت دعوته بأن البعض يرى أن الأحزاب السياسية تستخدم كوسيط لهدم الدول من خلال تواصلها مع المنظمات الدولية والخارجية التي تريد تفكيك دول الشرق الأوسط، قائلاً إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام فور إقرار القانون للنظر في تفكيك تلك الأحزاب.

الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، قال إن "المقترح يخالف الدستور والقانون بشكل صريح"، متسائلًا عن فائدة مثل هذه المقترحات والهدف من ورائها؟.

وبرأي دراج، فإن "مثل هذه القوانين يقدمها النواب بإيعاز من بعض الأجهزة، بهدف شغل المواطنين وإلهائهم عن الأوضاع وما آلت إليه أحوال البلاد، إذ أن القانون ليس به أية مميزات أو مصلحة للبلاد".

وأضاف دراج لـ"المصريون": "هذه كلمة حق يُراد بها باطل، فإذا كانت الأحزاب الكبرى لا تستطيع مزاولة مهامها ووظائفها والتعبير عن مواقفها بحرية تامة، فهل تستطيع الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان أو الصغيرة، التحدث أو التعبير عن رأيها".

وسخر قائلًا: "هو اللي قدم المقترح جابه منين وعلى أي أساس أو سند قانوني اعتمد، شر البلية ما يضحك، المفروض بقى يلغوا الأحزاب وبالمرة القضاء ومعاه البرلمان، مقترحات ما أنزل الله بها من سلطان، هما مبيعملوش حاجة عدله خالص".

وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "ما يحدث الآن بشكل عام مخالفًا لنصوص الدستور والقانون، ولذلك لابد ألا يُجهد أحد نفسه لمعرفة ما إذا كانت المقترحات التي يقدمها بعض النواب قانونية أم لا؛ لأنه لا فائدة من الحديث عنها، إضافة إلى أنهم سيمررون ما يريدون".

وأوضح سليمان لـ"المصريون"، أن "القانون مخالفة صريحة للدستور، لأنه يهدف إلى قتل الحياة السياسية، وإغلاق المجال العام، بغرض ترسيخ السلطة الحالية، ولضمان عدم ظهور أي منافس قوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وزير العدل الأسبق، رأى أن الهدف من المقترح المثير للجدل أيضا هو أنهم "يريدون ضمان التخلص من كل ذي رأي مخالف لوجهة النظر الرسمية، أو قد يحظى ببعض التأييد الشعبي، والأوضاع تسير من سيء لأسوء، وتتدهور يومًا بعد آخر".

وتوقع أن يمرر مجلس النواب القانون دون إبداء أية اعتراضات عليه؛ معللًا هذا بأن أخطر قضية مرت على البرلمان، كانت "تيران وصنافير"، ولم يتعرض عليها وقام بتمريرها، فهل يعترض على ذلك القانون.

ولم يذهب محمد سعد خير الله، منسق "التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام"، برأيه بعيدًا، فرأى أن "مثل هذه القوانين تعد سوابق برلمانية لم تحدث إطلاقًا في العالم الحديث، ولا البرلمانات السابقة".

وأوضح خير الله لـ"المصريون": "النظام الحالي معجب بالتجربة الكورية الشمالية، ويسعى إلى تطبيقها، لكن بآليات وأساليب أكثر بطشًا وقمعًا"، منوهًا بأن الجهة المنوط بها الفصل في مثل هذه الأمور القضاء وليس البرلمان أو غيره.

وتابع خير الله: "يهدفون بهذا إلى ترسيخ دولة البطش والاستبداد، وسنجد معظم الأحزاب التي يتحدثون عنها وأنها غير ممثلة في البرلمان، معظمها تسير وتذهب بعيدًا عن الصوت الواحد والفكر الواحد، وأيضًا صاحبة الأصوات المعارضة".

وأكد أن "ما يحدث لا يخرج عن كونه هزل دستوري وعبث غير مسبوق"، إلا أنه استدرك قائًلا: "تحفظي على الأحزاب التي أنشئت على أساس ديني؛ لأنها مخالفة للدستور والقانون، لكن جهة الفصل الوحيدة في هذا القضاء".

وينص القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية في المادة الأولى على: " للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون".

أما المادة 2فتنص على: "يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم.

بينما الثالثة: "تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.