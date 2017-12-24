» إحالة أوراق قاتل البرلماني "أبو دومة" للمفتي

24 ديسمبر 2017 - 09:21 م

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد رفاعي، بإعدام عامل شنقًا بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، في إدانته بقتل عضو مجلس شعب سابق ومزارع وإصابة اثنين أخرين، بإطلاق الرصاص عليهم بطريقه عشوائية خلال جلسة صلح في خصومة ثأرية.

ترجع أحداث القضية إلى مايو من العام 2014 عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز طما بالحادث.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي، أنه أثناء قيام حسين عبد الرحمن أبو دومة وشهرته حسين أبو دومة عضو مجلس شعب سابق، بعقد جلسة صلح بين عبد الرحمن خبير - عامل وبعض أقاربه من عائلة "العبيد" ناحية قرية أم دومة دائرة مركز طما، نشبت مشادة كلامية بين طرفي الخصومة أطلق على إثرها المذكور الرصاص بطريقة عشوائية تجاه أقاربه، ما نتج عنه مقتل عضو مجلس الشعب، وخير واجد - مزارع، وإصابة شخصين أخرين من أقارب المتهم.

ضُبط المذكور، وحرر المحضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها سالف الذكر.