» شاهد.. ميسي يصنع هدف في شباك الريال "دون حذاء"

فقد ظهر ميسي في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل مساء السبت، يمهد للهدف الثالث من دون حذاء.

فقد ظهر ميسي في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل مساء السبت، يمهد للهدف الثالث من دون حذاء.

وفي التفاصيل، خسر ميسي وهو يتجاوز المدافع البرازيلي مارسيلو حذاءه من قدمه اليمنى على ما يبدو ، لكنه استمر ومرر الكرة لـ أليكس فيدال، ليسجل الهدف "الثالث" الذي قضى على أحلام الريال.

وفي التفاصيل، خسر ميسي وهو يتجاوز المدافع البرازيلي مارسيلو حذاءه من قدمه اليمنى على ما يبدو ، لكنه استمر ومرر الكرة لـ أليكس فيدال، ليسجل الهدف "الثالث" الذي قضى على أحلام الريال.