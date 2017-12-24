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شاهد.. ميسي يصنع هدف في شباك الريال "دون حذاء"

الرياضة

ميسي
ميسي

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شهد لقاء الـ"كلاسيكو" السبت لحظات تاريخية بين الخصمين اللدودين برشلونة وريال مدريد، في مباراة انتهت لصالح الفريق الكاتالوني بثلاثة أهداف نظيفة.


أما اللقطة الأطرف فكانت مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حين مهد للهدف الثالث في المباراة.


فقد ظهر ميسي في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل مساء السبت، يمهد للهدف الثالث من دون حذاء.


وفي التفاصيل، خسر ميسي وهو يتجاوز المدافع البرازيلي مارسيلو حذاءه من قدمه اليمنى على ما يبدو ، لكنه استمر ومرر الكرة لـ أليكس فيدال، ليسجل الهدف "الثالث" الذي قضى على أحلام الريال.


يذكر أن ميسي رفع رصيده من الأهداف طوال عام 2017 في كل المسابقات إلى 54 مقابل 53 هدفاً مثلاً لرونالدو، كما فاز ميسي في الكلاسيكو للمرة السابعة عشرة في مسيرته، ورفع رصيده من الأهداف في الكلاسيكو إلى 25 هدفا، متفوقا على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثاني برصيد18 هدفا.


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