6 ملايين جنيه تحويشة عمر«مبارك»

24 ديسمبر 2017 - 09:40 م

قال المحامي فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن موكله كشف عن حجم الأموال التي يملكها، مشيرًا إلى أن «مبارك له الجنة على الصبر والجلد لتحمله طوال هذه السنوات الشائعات عن ثروته»، مؤكدا أن مبارك صرح بأن «تحويشة عمره» 6 ملايين جنيه في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة ولا يملك دولارا واحدا بالخارج.

وأوضح «الديب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن النائب العام كان قد أصدر قرارا بتجميد أصول ثروة الرئيس الأسبق لمدة 3 سنوات، وأن سويسرا أرادت رد الاعتبار للرئيس الأسبق مبارك بإصدارها بيان توضح أسباب رفع الحظر عن أمواله.

وقال إنهم أصدروا بيان يوم الخميس عندما ألغوا قرار التجميد على صفحة المجلس الفيدرالي السويسري ووزارة الخارجية السويسرية واهتموا أن يضعوا فيه أن مبارك لا يمتلك أى أصول.

وجاءت نص الفقرة التي تُبرئ مبارك حسبما قال محاميه :« تمشيا مع الطبيعة الاحترازية لهذا التدبير فإن الأشخاص المدرجة أسمائهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعني بالضرورة أن لديهم أى أصول فى سويسرا وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس السابق حسني مبارك».، مشيرًا إلى أن هذا كلام قاطع بأن مبارك ليس لديه أى شئ.