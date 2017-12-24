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سفير مصر: المواطن المسحول بالأردن تعرض لكسر بالجمجمة

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طارق عادل سفير مصر في الأردن
طارق عادل سفير مصر في الأردن

وكالات

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الاردن

سحل مواطن

الزرقاء

قال طارق عادل سفير مصر في الأردن، إن المواطن المصري على السيد مرسي، الذي تعرض لاعتداء في محافظة الزرقاء الأردنية، حالته الصحية غير مستقرة نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة.

وكان المواطن المصري، قد تعرض لاعتداء من قبل مواطن أردني، على إثر مشاجرة بينهما على مبلغ مالي.

ويتواجد "السيد مرسي"، حالياً بالعناية المركزة بمستشفى جبل الزيتون في محافظة الزرقاء.

وقال السفير إن ممثلي السفارة (القنصل، والمستشار العمالي، والمستشار القانوني للسفارة) قد قاما بزيارة المستشفى للوقوف على الرعاية الصحية التي يتلقاها العامل المصري.

وأوضح أن الطبيب المعالج، كشف أن المواطن قد تعرض لإصابات بالغة نتيجة اصطدام رأسه بجسم صلب، وأنه يخضع للملاحظة الطبية على جهاز التنفس الصناعي.

وأفاد السفير بأنه تم إلقاء القبض على المشكو في حقه ومعه خمسة أفراد أردنيين يعملون لديه، مشيرًا إلى أنه تم توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الشخص المعتدي، وإحالته – والعاملين معه بصفتهم شهود – إلى مدعي عام محافظة الزرقاء.


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