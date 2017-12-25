«سلطان» ناعيًا صلاح عيسى: «خسرناك يا أبو قلب جميل»

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الصحافة

جمال سلطان

صلاح عيسى

اليسار المصري

وفاة عيسى

نعى الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وكتب "سلطان" على "تويتر": "مات صلاح عيسي، أحد أفضل مثقفي اليسار المصري في تاريخه، كسره معنويا انهيار المشروع الماركسي فأربك اختياراته لاحقا، رحمك الله أيها الصديق العزيز، خسرناك يا أبو قلب جميل".

وتوفي "عيسى" في وقت سابق من اليوم، عقب دخوله في غيبوبة خلال الساعات الماضية، تم نقله على إثرها لمستشفى المعادي العسكري، عن عمر يناهز 78 عامًا.


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