بالفيديو.. أول رد لمصر على تهديدات«ترامب»

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المستشار أحمد أبوزيد
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أمريكا

ترامب

تهديدات

القدس

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن تصويت 128 دولة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أبلغ رد على تهديد أمريكا للعالم، وذلك ردًا على تهديد ترامب عبر المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، نيكي هيلي، بأن أمريكا ستعاقب الدول التي ستصوت لصالح القدس بالأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم تامر أمين، أنه يجب أن يستيقظ المجتمع الدولي للتأكيد على المرجعيات الأممية للحفاظ على الحق الفلسطيني وعربية القدس.

وأوضح " أبوزيد"، أن الهدف من زيارة سامح شكري وزير الخارجية لإثيبوبيا، هو التشاور مع الجانب الإثيوبي حول كيفية كسر الجمود الذي يعتري المحادثات الخاصة بالمسار الفني للسد.

وأشار إلى أن الجوالات الأخيرة الخاصة باللجنة الفنية الثلاثية، شهدت عقبات أساسية نتيجة عدم اتفاق الدول الثلاث عن ما يسمى بالتقرير الاستهلالى الذي أعده المكتب الاستشاري، مضيفًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قبلت بتقرير الدراسات لكن السودان وإثيوبيا رفضتها.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية تحمل أفكار ومقترحات لكسر الجمود الحالي تم التوافق عليها داخليا للخروج من المأزق الحالي، ولكي يؤكد على عدم ملء السد قبل انتهاء الدراسات الفنية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيزور مصر الشهر القادم.

https://www.youtube.com/watch?v=GGAztNMteVw


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