ختام فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة بالبحر الأحمر

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صور الختام
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انطلقت مساء اليوم الإثنين فعاليات معرض "مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة بالبحر الأحمر تحت عنوان "من أجل مستقبل أفضل" والذي ينظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة في الفترة من 23الى 25 ديسمبر بمجمع إعلام الغردقة حضر حفل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

يشارك بالمؤتمر 64 مشروعًا مقدمة من طلاب وطالبات من جميع مدن المحافظة من خلال اختيار مشروعات طلاب وطالبات جميع مدارس التعليم العام والفني ومدرسة المتفوقين.

تم اختيار المشروعات من قبل لجنة من المحكمين المتخصصين بالبحر الأحمر منها ( معهد علوم البحار مركز مكافحة التلوث البحري - جهاز شئون البيئة - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية - مديرية الصحة - موجهي العلوم بالتربية والتعليم ) بالاطلاع على جميع المشروعات المقدمة من خلال معارض بكل مدينة أقيمت لعرض هذه المشروعات الإبتكارية.

وجه عبدالله تحية وتقدير لجميع الطلاب المشاركين على المجهود المميز والعمل على ابتكار تلك المشروعات الهامة والمفيدة للمحافظة وعلى مستوى الجمهورية، مؤكدا دعمه المستمر لهم في عمل مشروعات تهدف إلى التجديد والابتكار.

كما أشاد بجميع المشروعات التي شاهدها خلال المعرض معربًا عن سعادته بوجود مثل هذه النماذج المشرقة في مصر، قائلاً: "هذا الملتقى رفع معنوياتي وأكد لي أن مصرنا بخير".







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