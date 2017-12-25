» الأهلي يسقط في «فخ» التعادل الإيجابي أمام دجلة

25 ديسمبر 2017 - 09:03 م

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، امام نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري العام.

الأهلي نشاط ومحاولات منذ الدقائق الأولى ومحاولات التسديد من مؤمن زكريا الذي كان مصدر المحاولات ولكن بدون خطورة حقيقيه على مرمى عبد المنصف واعتمد دجلة على المرتدات السريعة التي تصدى لها دفاع الأهلي، وظهر عبدالله السعيد لأول مرة بتسديده بعد مرور 15 دقيقة تمر بجوار القائم الأيمن.

ويعتمد محمد شريف على قدراته الفنية ويخترق دفاع الأهلي ولكن يفقد اللمسة الأخيرة لإنهاء الهجمات في المرمى الأحمر، ويهبط أداء الفريقين بعد النشاط في النصف ساعة الأولى من الشوط.

ويجري دجلة تغيير بنزول عمرو طارق بدلا من السيد سالم الذي اشتكى من الشد في العضلة الخلفية ويعتمد دجلة على المرتدات السريعة وانطلاقات عرفات وشريف ويرد الأهلي بالمرتدات ولكن بدون خطورة على عبد المنصف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

دخل الفريقان الشوط الثاني بدون تغييرات، وضغط من الأهلي ومحاولات من الجبهة اليسرى وظهور الشيخ بالتسديدات ويتقدم أيمن أشرف قلب الدفاع لدعم الهجوم والضغط على دجلة.

وينجح ضغط الأهلي في لحصول على ركلة جزاء لوليد أزارو وينجح عبد الله السعيد في ترجمتها هدف في الدقيقة 61 ليتقدم الأهلي وبعدها ينشط دجلة ويضغط وينجح في الرد سريعا عن طريق أحمد الشناوي في الدقيقة 63.

وينشط النادي الأهلي ويحاول أن يصل إلى مرمى دجلة بالكرات الطولية بعد أن حاصر دجلة الذي اعتمد على المرتدات، وكان الفريق الدجلاوي يسجل من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، واستمرت المباراة حتى أطلق الحكم صافرته معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الإسماعيلي المتصدر، فيما رفع دجلة رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.