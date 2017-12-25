  • الإثنين 25 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
اردوغان

خبير مائي: العرض السوداني لتركيا مناكفة لمصر

النائب عمرو حمروش

تجريم «الإلحاد».. اعتراضات وموافقات

أردوغان والبشير

زيارة «أردوغان» إلى السودان.. تحالفات وتأزم علاقات

إهانة المصريين بالخارج

إهانة المصريين بالخارج.. عرض مستمر وصمت حكومي

المستشار أحمد أبوزيد

بالفيديو.. أول رد لمصر على تهديدات«ترامب»

الأزهر والكنيسة

«الأزهر» يوضح الحكم الشرعى لتهنئة المسيحيين بأعيادهم

علي عبد العال.. إلى أين يقود سفينة البرلمان؟

عبد العال يرفض رفع الحصانة عن مرتضى: «مقدرش استغنى عنه»

عكاشة

«عكاشة» حاول الانتحار بسبب حالته النفسية

أحمد شفيق

تعليق ساخرلـ«شفيق» على موعد عودته لمنزله

حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلى

«البدري»: واجهنا سوء حظ امام دجلة.. والقادم أفضل

بالفيديو..

الأهلي يسقط في «فخ» التعادل الإيجابي أمام دجلة

الرياضة

الاهلى ودجلة
الاهلى ودجلة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي يسعي لمواصلة انتصاراته أمام دجلة

#

"صلاح" يسجل بقمة الإثارة بين ليفربول وأرسنال

#

بالفيديو.. الأهلي يسقط في «فخ» التعادل أمام طنطا

#

بتروجت يخطف تعادلًا مثيرًا من دجلة

دجلة

المصريون

الاهلى

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، امام نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري العام.

الأهلي نشاط ومحاولات منذ الدقائق الأولى ومحاولات التسديد من مؤمن زكريا الذي كان مصدر المحاولات ولكن بدون خطورة حقيقيه على مرمى عبد المنصف واعتمد دجلة على المرتدات السريعة التي تصدى لها دفاع الأهلي، وظهر عبدالله السعيد لأول مرة بتسديده بعد مرور 15 دقيقة تمر بجوار القائم الأيمن.

ويعتمد محمد شريف على قدراته الفنية ويخترق دفاع الأهلي ولكن يفقد اللمسة الأخيرة لإنهاء الهجمات في المرمى الأحمر، ويهبط أداء الفريقين بعد النشاط في النصف ساعة الأولى من الشوط.

ويجري دجلة تغيير بنزول عمرو طارق بدلا من السيد سالم الذي اشتكى من الشد في العضلة الخلفية ويعتمد دجلة على المرتدات السريعة وانطلاقات عرفات وشريف ويرد الأهلي بالمرتدات ولكن بدون خطورة على عبد المنصف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

دخل الفريقان الشوط الثاني بدون تغييرات، وضغط من الأهلي ومحاولات من الجبهة اليسرى وظهور الشيخ بالتسديدات ويتقدم أيمن أشرف قلب الدفاع لدعم الهجوم والضغط على دجلة.

وينجح ضغط الأهلي في لحصول على ركلة جزاء لوليد أزارو وينجح عبد الله السعيد في ترجمتها هدف في الدقيقة 61 ليتقدم الأهلي وبعدها ينشط دجلة ويضغط وينجح في الرد سريعا عن طريق أحمد الشناوي في الدقيقة 63.

وينشط النادي الأهلي ويحاول أن يصل إلى مرمى دجلة بالكرات الطولية بعد أن حاصر دجلة الذي اعتمد على المرتدات، وكان الفريق الدجلاوي يسجل من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، واستمرت المباراة حتى أطلق الحكم صافرته معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الإسماعيلي المتصدر، فيما رفع دجلة رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ما الذي تهدف إليه حملة علشان تبنيها ولمن تتوجه ؟

جمال سلطان

أين الإنسان عند القوميين والإسلاميين؟!

محمود سلطان

نهائيات روسيا وحسام غالي

فراج إسماعيل

حسبة أمريكيّة بائسة ومزيفة لإخفاء الفشل!

طه خليفة

حفتر غاضب، حفتر رافض، حفتر ضد (الأجسام المنبثقة)

د. هشام الحمامي

ترامب.. ليلة انتهاك العذرية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري»: واجهنا سوء حظ امام دجلة.. والقادم أفضل
» الأردن: قرار جواتيمالا بشأن القدس لا قيمة له
» الكويت تُودع «خليجي 23» بعد الخسارة أمام عمان
» الأهلي يسقط في «فخ» التعادل الإيجابي أمام دجلة
» «صلاح» يتفوق على مهاجم برشلونة بقائمة أفضل 50 لاعبًا بالعالم
» بالفيديو.. عضو بالكنيست يقتحم حافلة أسرى وينهال بالشتائم
» إصابة 9 بينهم شرطي في إخماد حريق هائل بمزرعة دواجن
» وفاة الكاتب الصحفي صلاح عيسي
» إسرائيل تتأهب للحرب
» بالصور.. تهجير أسرة مصرية بالشرقية
» تونس تطالب الإمارات باعتذار علني

استطلاع رأي

من هو أفضل مدير فنى فى الدورى المصرى عام 2017؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
قيامة أرطغرل
محرر المصريون و حازم عبد العظيم
تنظيمات مسلحة
عمرو موسى
الخطف