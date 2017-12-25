إصابة 8 وضبط 10 في مشاجرتين بإهناسيا والفشن

25 ديسمبر 2017 - 09:03 م

أصيب 8 أشخاص وألقت قوات الشرطة القبض على 10 في مشاجرتين منفصلتين ببني سويف، إحداها بسبب الخلاف على أولوية الدور في موقف سيارات بمركز إهناسيا والأخرى بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بمركز الفشن.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بنشوب مشاجرة بين السائقين بموقف سيارات الأجرة بالمدينة، ووجود إصابات بين طرفي المشاجرة.

وتبين من التحريات أن المشاجرة بين كل من «طرف أول»: «أحمد س.ع»25 سنة، سائق، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى ولا يمكن إستجوابة وتم نقله لمستشفى بني سويف الجامعي و«محمد ش» 27 سنة، بدون عمل، مصاب بجرح قطعي بالوجه و«محمد س.ع» 21 سنة، بدون عمل، مصاب بجرح قطعي بالوجه وآخر بفروة الرأس، طرف ثان «محمد ع.ف» 33 سنة، سائق، مصاب بجرح بفروة الرأس والكوع الأيسر.

ودلت التحريات إلى أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين أثناء تواجدهم بموقف السيارات بسبب الخلاف على أولوية الدور، تطورت لمشاجرة، تعدي خلالها كل منهم على الآخر محدثين ما بهم من إصابات، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر المحضر رقم «19605-2017» جنح مركز إهناسيا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية «الزرابي» التابعة لدائرة المركز، ووجود مصابين بين طرفي المشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من «طرف أول»: عبدالهادي ع.ع- 35 سنة- حاصل على ثانوية أزهرية- مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس»، و«ماهر س.ع- 28 سنة – فلاح- مصاب بجرح قطعي بالفخذ»، وشقيقه «بدوي- 50 سنة – عامل»، مصاب بكسر في الجمجمة، وتم تحويله لمستشفى بني سويف الجامعي، و«طرف ثان» كل من: «أحمد ط.أ» 27 سنة، حاصل على ليسانس آداب، مصاب بجرح قطعي بالرأس وأصابع اليد وشقيقه «رجب» 46 سنة، مدرس بالتربية والتعليم.

ودلت التحريات، إلى أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة واشتباك بالأيدي تعدى خلالها كلًا منهم على الآخر محدثين ما بهم من إصابات.

وألقت قوات الشرطة القبض على طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات.

وتحرر المحضر رقم «27667-2017» جنح الفشن وأخطرت النيابة العامة.