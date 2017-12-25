«توران» يقترب من الرحيل للدوري التركي

25 ديسمبر 2017 - 09:09 م

اقترب أردا توران، مهاجم برشلونة الإسباني، من الانتقال إلى صفوف فريق بشكتاش التركي، خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن اللاعب التركي أوقف اهتمامه بالانضمام لصفوف أرسنال الإنجليزي، ويفكر في العرض المقدم له من بشكتاش.

وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية في الفترة الماضية عن اهتمام أرسنال بالتعاقد مع توران.

أضافت أن توران لا يريد الاستمرار مع برشلونة بعدما خرج من اهتمامات إرنيستو فالفيردي المدير الفني للبرسا.

توران البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف برشلونة منذ موسمين ونصف قادما من أتليتكو مدريد.

وفاز توران مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة، وكذلك بطولتي كأس ملك إسبانيا.