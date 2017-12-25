» الكويت تُودع «خليجي 23» بعد الخسارة أمام عمان

25 ديسمبر 2017 - 09:20 م

ودع المنتخب الكويتى بطولة كأس الخليج بعد الخسارة أمام نظيره العُمانى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، اليوم الإثنين، على ملعب جابر الأحمد الدولى, ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

سجل هدف أبناء السلطنة أحمد مبارك "كانو" من ضربة جزاء فى الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة, ظل رصيد "الأزرق" بلا أى نقاط ليفشل رسميًا فى التأهل للدور الثانى لـ "خليجى 23" متذيلًا جدول ترتيب المجموعة, فيما وصل رصيد عُمان إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثالث.