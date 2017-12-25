  • الإثنين 25 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
النائب عمرو حمروش

تجريم «الإلحاد».. اعتراضات وموافقات

أردوغان والبشير

زيارة «أردوغان» إلى السودان.. تحالفات وتأزم علاقات

إهانة المصريين بالخارج

إهانة المصريين بالخارج.. عرض مستمر وصمت حكومي

المستشار أحمد أبوزيد

بالفيديو.. أول رد لمصر على تهديدات«ترامب»

صباحى

جبهات المعارضة في2017..«تجمعات قهاوي»

الأزهر والكنيسة

«الأزهر» يوضح الحكم الشرعى لتهنئة المسيحيين بأعيادهم

علي عبد العال.. إلى أين يقود سفينة البرلمان؟

عبد العال يرفض رفع الحصانة عن مرتضى: «مقدرش استغنى عنه»

عكاشة

«عكاشة» حاول الانتحار بسبب حالته النفسية

أحمد شفيق

تعليق ساخرلـ«شفيق» على موعد عودته لمنزله

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

الأردن: قرار جواتيمالا بشأن القدس لا قيمة له

27 فبراير الحكم على محافظ حلوان

قضايا وحوادث

محافظ حلوان
محافظ حلوان السابق

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

النقض تؤيد أحكام البراءة والسجن على 30متهما بأحداث دمياط

#

محاكمات اليوم.. "تنظيم أجناد مصر" و"محاكمة سيد منسى"

#

تطبيق غرامات على عربات الحنطور بدون "بامبرز" بأسوان

#

مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب 20 جنيهًا

جلسة

الحكم

رشوة

الرقابة الإدارية

محافظ حلوان

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، قضية حصول حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، على رشوة، للحكم في جلسة 27 فبراير 2018.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت حازم القويضي محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس موديل إس 350 قيمتها تقدر بنحو مليون جنيه، على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادي، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة، بالاشتراك مع مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتخصيص قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

وبعرض المتهمين على نيابة الأموال العامة العليا، قررت إخلاء سبيل المحافظ الأسبق بكفالة مالية 2 مليون جنيه على ذمة التحقيقات وقررت إخلاء سبيل مدير إدارة الأملاك بكفالة 50 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ما الذي تهدف إليه حملة علشان تبنيها ولمن تتوجه ؟

جمال سلطان

أين الإنسان عند القوميين والإسلاميين؟!

محمود سلطان

نهائيات روسيا وحسام غالي

فراج إسماعيل

حسبة أمريكيّة بائسة ومزيفة لإخفاء الفشل!

طه خليفة

حفتر غاضب، حفتر رافض، حفتر ضد (الأجسام المنبثقة)

د. هشام الحمامي

ترامب.. ليلة انتهاك العذرية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري»: واجهنا سوء حظ امام دجلة.. والقادم أفضل
» الأردن: قرار جواتيمالا بشأن القدس لا قيمة له
» الكويت تُودع «خليجي 23» بعد الخسارة أمام عمان
» الأهلي يسقط في «فخ» التعادل الإيجابي أمام دجلة
» «صلاح» يتفوق على مهاجم برشلونة بقائمة أفضل 50 لاعبًا بالعالم
» بالفيديو.. عضو بالكنيست يقتحم حافلة أسرى وينهال بالشتائم
» إصابة 9 بينهم شرطي في إخماد حريق هائل بمزرعة دواجن
» وفاة الكاتب الصحفي صلاح عيسي
» إسرائيل تتأهب للحرب
» بالصور.. تهجير أسرة مصرية بالشرقية
» تونس تطالب الإمارات باعتذار علني

استطلاع رأي

من هو أفضل مدير فنى فى الدورى المصرى عام 2017؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
قيامة أرطغرل
محرر المصريون و حازم عبد العظيم
تنظيمات مسلحة
عمرو موسى
الخطف