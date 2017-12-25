27 فبراير الحكم على محافظ حلوان

25 ديسمبر 2017 - 09:26 م

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، قضية حصول حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، على رشوة، للحكم في جلسة 27 فبراير 2018.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت حازم القويضي محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس موديل إس 350 قيمتها تقدر بنحو مليون جنيه، على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادي، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة، بالاشتراك مع مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتخصيص قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

وبعرض المتهمين على نيابة الأموال العامة العليا، قررت إخلاء سبيل المحافظ الأسبق بكفالة مالية 2 مليون جنيه على ذمة التحقيقات وقررت إخلاء سبيل مدير إدارة الأملاك بكفالة 50 ألف جنيه.