» «البدري»: واجهنا سوء حظ امام دجلة.. والقادم أفضل

25 ديسمبر 2017 - 09:33 م

أبدى حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، حزنه الشديد بعد التعادل مع وادي دجلة، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري العام.

وأكد البدري، أن مباراة اليوم أمام وادي دجلة، واجهنا فيها سوء حظ كبير، وعدم توفيق، وفقا لسير المباراة؛ لأن الأهلي طوال المباراة قام بالضغط على دجلة.

أضاف: كان هناك تسرع وسوء استخدام للفرص، ولكن الضغط نتج عنه ضربة جزاء للأهلي.

وأوضح: لم نترجم الفرص بأفضل حال، بسبب التسرع في إنهاء الهجمات، وفريق دجلة كان موفقا جدا، أنه أحرز هدفا بعد تقدمنا مباشرة.

وأشار: "هنقفل الصفحة ونشتغل على القادم".

وأشاد البدري بدور محمد هاني مؤكدا: عالج القصور في مركز خط الدفاع بسبب النقص الحاد في الصفوف.

وتعادل الأهلي مساء اليوم مع نظيره دجلة بهدف لكل فريق.