» الأردن: قرار جواتيمالا بشأن القدس لا قيمة له

وصفت المملكة الأردنية، اليوم الإثنين، قرار جواتيمالا بنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، بأنه "فعل عبثي مستفز ويمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "نرفض قرار جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس. نعتبره فعلا عبثيا مستفزا وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وأضاف الصفدي "القرار باطل ولا أثر قانوني له، القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من يونيو 1967 شرطا لتحقيق السلام الإقليمي".

وأمس الأحد، أعلن رئيس جواتيمالا، جيمي موراليس، نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لتصبح أول دولة تعارض قرار الأمم المتحدة، الخميس، الذي أكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

و جواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي إلى الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى.

وبناء على مبادرة قدمتها تركيا واليمن، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة الخميس الماضي، قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل سفارة بلاده إليها.

وكانت من ضمن تسع دول فقط عارضت هذا القرار الأممي.