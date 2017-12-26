انطلاق قافلة "شركاء فى حماية مصالح الوطن" بالشرقية

26 ديسمبر 2017 - 08:22 ص

تنطلق اليوم مبادرة القافلة التنموية "شركاء في حماية مصالح الوطن" تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وجامعة الزقازيق بالتنسيق مع محافظة الشرقية.



وتهدف المبادرة إلى تنمية دور الجامعة في مجال المسئولية المجتمعية لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إعداد وتيسير قوافل رعاية شاملة للقرى الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى مجالات عديدة منها الطبية والبيطرية والزراعية والاجتماعية والثقافية والقانونية والرياضية وذلك للاستفادة من الإمكانيات العلمية فى دعم الخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء فى كل النواحي وذلك من منطلق أن دور الرقابة الإدارية لم يعد مقصورا فقط على محاربة الفساد بل وأيضًا التطوير والمشاركة فى بناء المجتمع.



ومن المقرر أن يتم البدء فى تسيير أولى القوافل اليوم الثلاثاء بقرية القراقرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

