شخصان فقط ضد السيسي .. أحدهما إعلامي شهير

أحمد عادل شعبان
نشر رجل الأعمال أشرف السعد حوارًا تخيليًا من تأليفه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والشيخ محمد بن زايد ، وفي هذا الحوار التخيلي وضع "السعد" اتهامًا للإعلامي وائل الإبراشي بأنه يقف ضد الرئيس .
وكتب "السعد" فوق صورة لـ"السيسي وبن زايد" : " 15 مليون مسيحي ضامنهم معايا وقول معاهم خمسين مليون مسلم يبقى كده 65 مليون ضامنيننهم ضامنيننهم والباقى عشرين مليون لسه مولودين ، وعشرة تحت خمستاشر سنة يبقى ال ضدى
#الاخوان و #حازم_عبد_العظيم و #وائل_الابراشي يعني مش عارف لزمتها ايه الانتخابات دى والله ياشيخ محمد".
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