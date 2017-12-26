شخصان فقط ضد السيسي .. أحدهما إعلامي شهير

26 ديسمبر 2017 - 08:28 ص

نشر رجل الأعمال أشرف السعد حوارًا تخيليًا من تأليفه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والشيخ محمد بن زايد ، وفي هذا الحوار التخيلي وضع "السعد" اتهامًا للإعلامي وائل الإبراشي بأنه يقف ضد الرئيس .



وكتب "السعد" فوق صورة لـ"السيسي وبن زايد" : " 15 مليون مسيحي ضامنهم معايا وقول معاهم خمسين مليون مسلم يبقى كده 65 مليون ضامنيننهم ضامنيننهم والباقى عشرين مليون لسه مولودين ، وعشرة تحت خمستاشر سنة يبقى ال ضدى # الاخوان و # حازم_عبد_العظيم و # وائل_الابراشي يعني مش عارف لزمتها ايه الانتخابات دى والله ياشيخ محمد".









