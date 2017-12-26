أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك

26 ديسمبر 2017 - 09:10 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر في البنوك.

وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، 17.76 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 20.89 جنيه للشراء، و21.01 جنيه للبيع، وسجل سعر الجينه الاسترليني 23.47 جنيه للشراء، و23.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري 17.99 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع، وسعر 100 ين ياباني 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأعلن البنك المركزي أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، ارتفعت إلى أكثر من 58 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.