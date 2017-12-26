تعاون بين جامعة بنى سويف والاتحاد الأوروبى

26 ديسمبر 2017 - 09:14 ص

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أنه يتم الإعداد لبرتوكول تعاون بين بعض الجامعات الأوروبية الكبرى وجامعات بني سويف والأزهر وكفر الشيخ بالإضافة إلى جامعة الأهرام الكندية وذلك للحصول على مشروعات الاتحاد الأوروبي في مجال الهندسة و

النقل والحاسبات .



يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الجامعة علي زيادة التعاون المشترك مع كبري الجامعات العالمية للمساهمة في تأهيل وإعداد الكوادر الجامعية وإمدادهم باحدث الوسائل والطرق الحديثة في التنفيذ والإشراف على المشاريع الكبرى.



ومن ناحية أخرى وافق رئيس الجامعة على ضوابط صرف مكافأة النشر الدولي وتعميم الشروط والاستمارة الجديدة على أعضاء هيئة التدريس. كما أقر مذكرة مكتب دعم وتمويل المشرعات لاستعراض الوضع الراهن بالمكتب وخطة العمل المستقبلية وتشمل عرض تقرير لجنة الجوائز وإعلان جوائز الجامعة للعام 2017/2018 وتنفيذ قرار مجلس الجامعة بشأن الفائزون بدعم المعامل البحثية واستمرار التعاون مع الهيئات الأجنبية في الجامعة وعمل ندوات تعريفية وورش عمل ومناقشة أول درجة علمية لجامعة بني سويف وجامعة "رميس" الفرنسية ومناقشة آلية التحضير لمسابقة مختبر الشهرة 2018 على اعتبار أن الجامعة تمثل كل جامعات الوجة القبلي.