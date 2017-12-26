» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة

26 ديسمبر 2017 - 09:15 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، وبيان بحالة الطقس على كل الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 12 20

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 20

مطروح 10 19

السلوم 11 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 19

دمياط 12 19

العريش 11 20

رفح 10 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 10 21

رأس سدر 13 21

نخل 07 18

نويبع 15 26

طابا 12 18

كاترين 03 14

الطور 14 20

شرم الشيخ 16 22

الغردقة 14 21

مرسى علم 14 22