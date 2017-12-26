"السقعان": قانون التأمين الصحى الشامل نظام تكافلى اجتماعى

أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن قانون التأمين الصحى الشامل، هو قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحى فيعتبر نظاما تكافليا اجتماعيا إلزاميا على جميع المواطنين داخل مصر .





وقال السقعان، فى تصريحات صحفية إنه تطوير شامل لعدد 61 وحدة ومركزا طبيا على مستوى المحافظة، استعدادا لتطبيق منطومة التأمين الصحى الشامل حيث تعتبر المحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المشرعات.





وأشار وكيل الصحة إلى أنه جارٍ إعداد قوالم بأطباء التخصصات النادرة غير المتوافرة بالمستشفيات للتعاقد معهم ووضع مميزات ليهم لتشجيعهم على توفير رعاية طبية متميزة للمواطن الإسماعيلى بالإضافة الى تدريبهم ورفع مهاراتهم العلمية الطبية لمواكبة التطوير فى عالم الطب وضمان نجاح منظومة التأمين الصحى.





وأضاف الدكتور سعيد السقعان، أن النظام الجديد يتميز بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وشمول الفئات غيرىالرسمية.