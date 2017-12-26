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الغلق الإدارى لمركزين للعلاج الطبيعى بالشرقية

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محافظ الشرقية
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الحكومة

الحياة

المترو

تامر أمين

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية  قرارًا صباح اليوم بالغلق الإداري لمركزين للعلاج الطبيعي بمدينة القنايات لإدارتهم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لـ 1981 و المعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.

وكان الدكتور حسام أبو ساطي وكيل وزارة الصحة قد تقدم بعرض مذكرة على المحافظ لاستصدار قرار غلق للمركزين بمدينة القنايات لإدارتهم بدون ترخيص بمدينة القنايات وأشر المحافظ بالموافقة حفاظاً على صحة المواطنين وتنفيذاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

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