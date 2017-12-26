» بالفيديو.. تامر أمين: "أسف مش هطبل"

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علق الإعلامي تامر أمين علي قرار وزير النقل هشام عرفات بزيادة أسعار تذكرة المترو قائلا: "زيادة سعر تذاكر مترو الأنفاق التي ستبدأ من يوليو المقبل سترهق ميزانية المواطن".

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة اليوم" أنا أسف مش ههاجم ولا هدافع، أنا قولت الزيادة كبيرة، لكن برضو الحكومة بتتحمل ميزانية كبيرة لدعم المترو، أنا عمري ما طبلت وبقول الحقيقة ومش هطبل، الحكومة برضو مضغوطة والمترو بيخسر" .

وتابع: "الأزمة سببها النظام السابق الذي ظل سنوات طويلة لا يرفع السعر، وهو ما جعل الزيادة الحالية كبيرة تصل من جنيه واحد لخمس جنيهات كما ومخطط، مشددًا على أنه كان من الأفضل رفع السعر تدريجيًا من سنوات طويلة حتى لا يشعر المواطن بفارق السعر بهذا الشكل".

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