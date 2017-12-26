  • الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر09:53 ص
بحث متقدم
رسلان

بالفيديو.. منافسة "السيسى" فى الانتخابات حرام شرعا

تامر أمين

بالفيديو.. تامر أمين: "أسف مش هطبل"

السفارة الإسرائيلية

بالفيديو.. هجوم علي السفارة الإسرائيلية باليونان

العملات الاجنبية

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك

عالية المهدي

حملة "عشان تبنيها" تفوقت على نفسها في النفاق

السعد

شخصان فقط ضد السيسي .. أحدهما إعلامي شهير

بن زايد

بن زايد حاول تأديب التونسيات لكشفهن هذا الأمر عنه

الغيطي

الغيطي مدافعًا عن شيرين رضا: أيوة المؤذنين صوتهم بشع

الهواري

الهواري ينشر نبوءته عن السيسي التي تحققت أمس

الإبراشي

شاهد.. مشادة ساخنة بين "الإبراشى" وصاحب شركة أدوية

بالفيديو.. هجوم علي السفارة الإسرائيلية باليونان

آخر الأخبار

السفارة الإسرائيلية
السفارة الإسرائيلية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تفاصيل زيارة مسئول «السوشيال الميديا» بالخارجية الإسرائيلية لمصر

#

بالفيديو.. «معلول» يتقدم للأهلي على النجم الساحلي

#

الأردن يصر على استمرار إغلاق السفارة الإسرائيلية

#

بالفيديو.. علي معلول يتعادل للأهلي مع الترجي

هاجم عدد من الأناركيين المنتمين لمنظمة "روبيكون" اليسارية في اليونان، ليلة أمس السفارة الإسرائيلية في العاصمة أثينا، وقاموا بإلقاء عشرات الزجاجات المملوءة بالطلاء الأحمر.

كانت المنظمة اليونانية اليسارية، قد نشرت بيانا قالت من خلاله: "نحن نقف إلى جانب الفلسطينيين، الشعب الذي مارست إسرائيل على مدى عشرات السنوات بحقه تطهيرا عرقيا.. وضغطت عليه لترك أرضه".

وأضاف البيان أن "السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا جميعا هو طبيعة النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال: إنها مسألة بقاء الأرض للشعب الذي ولد فيها".

كما أوضحت المنظمة في بيانها: "لقد قمنا بمهاجمة السفارة الإسرائيلية في أثينا بعشرات زجاجات الطلاء، لافتة إلي أنه  في عام  1947 وجد قسم كبير من اليهود ملاذا آمنا في بلد كانت له مكانة مركزية في التاريخ اليهودي، لكن هناك آخرون أيضا عاشوا على هذه الأرض".

وتساءلت : "كيف يمكن للأشخاص الذين يعارضون اضطهاد شعب ما الموافقة على اضطهاد شعب آخر.. دولة إسرائيل هي الحالة الوحيدة للديمقراطية البرجوازية في العالم التي تضمن (لشعبها) للإسرائيليين الحريات المدنية في حين أنها دولة أصولية.. نحن أقرب بكثير للفلسطينيين ونرفض أن يقترب اليونان من إسرائيل".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ما الذي تهدف إليه حملة علشان تبنيها ولمن تتوجه ؟

جمال سلطان

أين الإنسان عند القوميين والإسلاميين؟!

محمود سلطان

نهائيات روسيا وحسام غالي

فراج إسماعيل

*آثارنا الإسلامية.. ورؤية 2030*

عبد العزيز محمد قاسم

حسبة أمريكيّة بائسة ومزيفة لإخفاء الفشل!

طه خليفة

حفتر غاضب، حفتر رافض، حفتر ضد (الأجسام المنبثقة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد الإيطالى يوافق على إرسال حكام لمباراة القمة المصرية
» بالفيديو.. تامر أمين: "أسف مش هطبل"
» الأمن التركي يلقى القبض على 12 مشتبهًا من "داعش"
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة
» سيارة ملاكى تثير الفزع بين أهالى طنطا
» وزيرة إسرائيلية تستجدي مطربة عالمية لعدم التضامن مع فلسطين
» شاهد .. تصفيق شديد لمسيحي يتحدث عن سماحة الإسلام
» "سيأتي يوم ويخرج من هو مثل موسى عليه السلام"
» «الأزهر» يوضح الحكم الشرعى لتهنئة المسيحيين بأعيادهم
» بالفيديو.. أول رد لمصر على تهديدات«ترامب»
» لولا هذا الأمر لارتفع الدولار لـ 40 جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل مدير فنى فى الدورى المصرى عام 2017؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
قيامة أرطغرل
محرر المصريون و حازم عبد العظيم
تنظيمات مسلحة
عمرو موسى
الخطف