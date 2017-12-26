بالفيديو.. هجوم علي السفارة الإسرائيلية باليونان

26 ديسمبر 2017 - 09:28 ص

هاجم عدد من الأناركيين المنتمين لمنظمة "روبيكون" اليسارية في اليونان، ليلة أمس السفارة الإسرائيلية في العاصمة أثينا، وقاموا بإلقاء عشرات الزجاجات المملوءة بالطلاء الأحمر.

كانت المنظمة اليونانية اليسارية، قد نشرت بيانا قالت من خلاله: "نحن نقف إلى جانب الفلسطينيين، الشعب الذي مارست إسرائيل على مدى عشرات السنوات بحقه تطهيرا عرقيا.. وضغطت عليه لترك أرضه".

وأضاف البيان أن "السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا جميعا هو طبيعة النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال: إنها مسألة بقاء الأرض للشعب الذي ولد فيها".

كما أوضحت المنظمة في بيانها: "لقد قمنا بمهاجمة السفارة الإسرائيلية في أثينا بعشرات زجاجات الطلاء، لافتة إلي أنه في عام 1947 وجد قسم كبير من اليهود ملاذا آمنا في بلد كانت له مكانة مركزية في التاريخ اليهودي، لكن هناك آخرون أيضا عاشوا على هذه الأرض".

وتساءلت : "كيف يمكن للأشخاص الذين يعارضون اضطهاد شعب ما الموافقة على اضطهاد شعب آخر.. دولة إسرائيل هي الحالة الوحيدة للديمقراطية البرجوازية في العالم التي تضمن (لشعبها) للإسرائيليين الحريات المدنية في حين أنها دولة أصولية.. نحن أقرب بكثير للفلسطينيين ونرفض أن يقترب اليونان من إسرائيل".