بالفيديو.. منافسة "السيسى" فى الانتخابات حرام شرعا

26 ديسمبر 2017 - 09:30 ص

أكد الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، أن منافسة الرئيس في الانتخابات الرئاسية المرتقبة حرام، لافتًا إلى أنه هو "ولي الأمر".

وأوضح رسلان في الفيديو الذي نشرته صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هذه الانتخابات إن حدثت ستأتي بالخراب على مصر وأهلها.

وتابع: "من المقرر المعلوم، شرعًا ومنظر، هو الإصرار والإكبار على إسقاط مصر، وإحداث الفوضى فيها، فإنها الجائزة الكبرى التي تبحث عنها الدول التي تريد هدم مصر".

وأردف: "ولا تبلغ أي دولة من الدول التي وقعت فيها الفوضى، عشر معشار المكان التي تحوذها مصر عند أولئك الساعين لانتخابها، وإن هذا التوقيت مقصود منه أن الأمة المصرية تنشغل على حسب ما قرر دستورها في معركة غير معترك، هي معركة الرئاسة لان الدستور ينص على بدأ الإجراءات الانتخابية قبل انتهاء مدة الرئيس وهذه المدة ستكون على وجه التحديد، ستكون على أقل تقريب في الأسبوع الأخير من يناير 2018".

وأما عن منافسة الرئيس في الانتخابات، فيقول رسلان: إن "الشرع يقول أن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا عارض عارضًا من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول أن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عزوجل فيه إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة القادمة".

وحذر الأمة من إجراء الانتخابات القادمة والعواقب التي ستحدث، بقوله: "لن تسقط القدس وحدها، إنها المؤامرة، اتقوا الله فأنتم الباقون، بعدما أصاب الضعف قلب الأمة، ولن يضخ الدماء في قلب الأمة إلا سواكم، نتنافس ونتسارع وإن الحكم لله وان الملك لله، يعطيه لمن يشاء، وإذا رجعتم إلى كتب السيرة ستجدون أن من بيده السلطة، ومن له الحكم بأمر لا ينازع ولا ينافس ولا يدخل في منافسة على منصبه، والعقل يقول أن نتكاتف ونتعاون من أجل الخروج من النفق المظلم، ومن أجل أن تفوق الأمة، فهذا الشعب الأبي الأصيل، هو الصخرة القائمة التي ينحط عنها السيل، والتي يبعد عنها أمواج المؤمرات، شريطة أن يرجع المصريون إلى ربهم عزوجل، وإذا رجع الأمة إلى كتب التراث لوجود أنه عندما توحدة الأمة عند دين ربهم وصولوا إلى أهدافهم".

واختتم كلمته التي وجها للشعب المصري، بقوله: "اتقوا الله أيها المصريون، لا تكونوا عونًا علي أولادكم وعلى دياركم، لتنفيذ المؤامرة، إن أصوات الناعقين بالمؤامرة في كل مكان عليً زاعقًا أفلا تسمعون".