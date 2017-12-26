حبس "نصاب" التعيينات المزورة ببنى سويف

26 ديسمبر 2017 - 09:31 ص

أمر المستشار عماد على المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبس تاجر بتهمة النصب على المواطنين بخطابات تعيين مزورة.



كانت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف ضبطت تاجرًا لاتهامه بالنصب على المواطنين من خلال الحصول على أموال منهم بحجة توظيفهم فى وظائف حكومية.



تلقى اللواء جرير مصطفى أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا بورود معلومات لوحدة المباحث عن قيام "ياسر ع.ع"- 43 سنة تاجر غلال، مقيم قرية قمبش بالنصب على المواطنين راغبى العمل بالجهاز الإدرى للدولة وحصوله على مقابل مالى.



وعلى الفور قامت حملة مشتركة من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية ووحدة مباحث ببا وتم ضبط المتهم وبحوزته 8 خطابات تفيد تعيين أشخاص بوظائف حكومية مختلفة "الشهر العقارى، البنك الأهلى ببنى سويف ، الشركة المصرية للاتصالات ، هيئة النيابة الإدارية" ممهورة بأختام وتوقيعات "مزورة" منسوبة لتلك الجهات وكذلك مبلغ مالى 50 ألف جنيه.



واعترف المتهم أمام الأجهزة الأمنية بتزويرة تلك الخطابات داخل منزلة بغرض الحصول على مبالغ مالية من المواطنين وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.