مباحثات تركية أردنية حول التطورات فى القدس

26 ديسمبر 2017 - 09:34 ص

تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحث التطورات المتعلقة بمدينة القدس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، الاثنين، حسبما أفادت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول.

ورحب أردوغان والملك عبد الله، بنتائج التصويت الذي جرى في 21 ديسمبر الجاري، بالجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص القدس، وفقًا للمصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس التركي والعاهل الأردني أكدا أهمية بذل جهود مشتركة من أجل الحفاظ على وضع القدس.

ولفت الزعيمان إلى أن "التنبيهات البنّاءة ستكون مفيدة من أجل عدول الولايات المتحدة عن خطوتها الخاطئة (حول القدس)"، بحسب المصادر.

ومن جانبه، قال الديوان الملكي الأردني، إنه "جرى خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين وحماية القدس في ضوء قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة في اسطنبول، وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي". ‎

وأضاف الديوان في بيان، أن "العاهل الأردني والرئيس التركي اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود المشتركة والعمل معا للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس". ‎