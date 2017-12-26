  • الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر09:56 ص
بحث متقدم
رسلان

بالفيديو.. منافسة "السيسى" فى الانتخابات حرام شرعا

تامر أمين

بالفيديو.. تامر أمين: "أسف مش هطبل"

السفارة الإسرائيلية

بالفيديو.. هجوم علي السفارة الإسرائيلية باليونان

العملات الاجنبية

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك

عالية المهدي

حملة "عشان تبنيها" تفوقت على نفسها في النفاق

السعد

شخصان فقط ضد السيسي .. أحدهما إعلامي شهير

بن زايد

بن زايد حاول تأديب التونسيات لكشفهن هذا الأمر عنه

الغيطي

الغيطي مدافعًا عن شيرين رضا: أيوة المؤذنين صوتهم بشع

الهواري

الهواري ينشر نبوءته عن السيسي التي تحققت أمس

الإبراشي

شاهد.. مشادة ساخنة بين "الإبراشى" وصاحب شركة أدوية

الاتحاد الإيطالى يوافق على إرسال حكام لمباراة القمة المصرية

الرياضة

اتحاد الكرة المصري
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

عودة الجماهير لمباريات الدوري خلال أيام

#

فتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية

#

حكام مباريات اليوم في دور الـ32 لكأس مصر

#

60 مليون يورو منحة أوروبية للقاهرة لهذا السبب

وافق الاتحاد الايطالي لكرة القدم على إرسال حكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 8 يناير المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الأول للدوري العام.

وقام الاتحاد بإرسال قرار رسمي بالموافقة إلى اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة.

وكان اتحاد الكرة تلقى موافقة من الاتحاد المجرى على إرسال حكام للقمة، وينتظر موقف بقية الاتحادات الأوروبية التي خاطبها، من أجل اختيار طاقمين للتحكيم، أحدهما لمباراة الأهلي والزمالك، والآخر لمباراة الأهلي والمصري في السوبر يوم 12 يناير على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ما الذي تهدف إليه حملة علشان تبنيها ولمن تتوجه ؟

جمال سلطان

أين الإنسان عند القوميين والإسلاميين؟!

محمود سلطان

نهائيات روسيا وحسام غالي

فراج إسماعيل

*آثارنا الإسلامية.. ورؤية 2030*

عبد العزيز محمد قاسم

حسبة أمريكيّة بائسة ومزيفة لإخفاء الفشل!

طه خليفة

حفتر غاضب، حفتر رافض، حفتر ضد (الأجسام المنبثقة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد الإيطالى يوافق على إرسال حكام لمباراة القمة المصرية
» بالفيديو.. تامر أمين: "أسف مش هطبل"
» الأمن التركي يلقى القبض على 12 مشتبهًا من "داعش"
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة
» سيارة ملاكى تثير الفزع بين أهالى طنطا
» وزيرة إسرائيلية تستجدي مطربة عالمية لعدم التضامن مع فلسطين
» شاهد .. تصفيق شديد لمسيحي يتحدث عن سماحة الإسلام
» "سيأتي يوم ويخرج من هو مثل موسى عليه السلام"
» «الأزهر» يوضح الحكم الشرعى لتهنئة المسيحيين بأعيادهم
» بالفيديو.. أول رد لمصر على تهديدات«ترامب»
» لولا هذا الأمر لارتفع الدولار لـ 40 جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل مدير فنى فى الدورى المصرى عام 2017؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
قيامة أرطغرل
محرر المصريون و حازم عبد العظيم
تنظيمات مسلحة
عمرو موسى
الخطف