» الاتحاد الإيطالى يوافق على إرسال حكام لمباراة القمة المصرية

26 ديسمبر 2017 - 09:37 ص

وافق الاتحاد الايطالي لكرة القدم على إرسال حكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 8 يناير المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الأول للدوري العام.

وقام الاتحاد بإرسال قرار رسمي بالموافقة إلى اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة.

وكان اتحاد الكرة تلقى موافقة من الاتحاد المجرى على إرسال حكام للقمة، وينتظر موقف بقية الاتحادات الأوروبية التي خاطبها، من أجل اختيار طاقمين للتحكيم، أحدهما لمباراة الأهلي والزمالك، والآخر لمباراة الأهلي والمصري في السوبر يوم 12 يناير على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.