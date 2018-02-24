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3 انفجارات تهز ولاية «راخين» في بورما

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انفجار عبوة ناسفة
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي

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الروهينجا

بورما

ولاية راخين

وقعت 3 انفجارات في عاصمة ولاية راخين ببورما اليوم السبت، وأسفرت التفجيرات عن إصابة شرطي، وكان واحدا منها في منزل مسؤول رفيع، حسبما أفادت الشرطة.

وقال متابعون إن التفجيرات مرتبطة بالتوترات العرقية في راخين البوذية، ولا علاقة لها بأزمة الروهينجا المسلمة، حسب "أ ف ب".

وتواجه ولاية راخين تمردا من بوذيين، بالإضافة إلى حملة ينفذها الجيش ضد الروهينجا المسلمين.

وقال أحد سكان الولاية إن الشرطة أغلقت بعض الطرقات بسبب الانفجارات.

ودفعت الحملة ضد مسلمي الروهينجا 700 ألف لاجىء إلى الفرار عبر الحدود البنجلاديشية.


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