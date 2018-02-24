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العناية الإلهية تنقذ أسرة بعد انهيار منزل بالمنيا

قبلي وبحري

اهيار منل بالمنيا
اهيار منل بالمنيا

جمال زكى

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أسرة

انهيار منزل

محافظة المنيا

العناية الإلهية

انهار منزل مكون من طابق واحد بالكامل، نتيجة حفر أساسات عقار جديد في مدينة أبوقرقاص بجنوب المنيا، وأنقذت العناية الإلهية أسرة مكونة من 5 أفراد من موت محقق.

وقال شهود عيان، إنه في أثناء حفر أساسات برج سكني، مجاور لمسجد السوداني في غرب مدينة أبوقرقاص بجنوب المحافظة، انهار منزل مجاور له ملك شخص يدعي "مجدي"، وتقطنه أسرته المكونة من 5 أفراد والتي تشردت جراء انهيار منزلهم، ولم يصب أحد منهم بأذي لأنهم غادروا المنزل عند شعورهم بانهياره.

وأضاف الشهود، أن هناك نحو 4 منازل مجاورة لنفس العقار"تحت الإنشاء"، الذي يقع بحارة متفرعة من شارع الجمهورية، مهددة بالانهيار، مطالبين بتدخل الوحدة المحلية لوقف أعمال إنشاء العقار الجديد للحفاظ على المباني الملاصقة له.


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