» 4 أرقام قياسية جديدة لـ«صلاح»

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دورى أبطال أوروبا يُبرز أرقام «صلاح» مع ليفربول

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

وست هام

واصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تحطيم الأرقام القياسية بعد تسجيله لهدف في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد بأربعة أهداف لهدف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج).

وحقق «صلاح» 4 أرقام بعد تسجيله للهدف الثاني مع الريدز في مباراة فريقه أمام وست هام، والتي نستعرضها في السطور التالية:

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

- بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز أكثر من 20 هدفًا بقدمه اليسرى في موسم واحد، متجاوزًا رقم روبي فاولر الذي أحرز 19 هدفًا بيسراه موسم (1994-1995).

- احتاج صلاح أقل من سبعة أشهر فقط لمعادلة رقم الأورجوياني لويس سواريز، ليصبح أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في موسم واحد منذ (2013-2014)، برصيد 31 هدفًا في 37 مباراة، وهو نفس عدد المباريات التي احتاجاها مهاجم برشلونة الحالي لتحقيق هذا الرقم.

- أصبح النجم المصري أول لاعب من ليفربول يسجل في 4 مباريات متتالية بالدوري، منذ دانييل ستوريدج، الذي أحرز 5 أهداف في الفترة بين شهري يناير ومارس 2014 (5 مباريات).

- أول لاعب في الدوري الإنجليزي يساهم بـ 31 هدفًا هذا الموسم، بواقع 23 هدفًا و 8 تمريرات حاسمة.


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