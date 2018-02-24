المجلس الأعلى للجامعات يقر التصحيح الإلكتروني بالجامعات

24 فبراير 2018 - 09:35 م

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري اليوم، السبت، بجامعة المنيا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك على هامش انعقاد أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدي الإعاقة.

طالب الدكتور عبد الغفار، بتعميم تجربة التصحيح الإلكتروني بكافة الجامعات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاستفادة من التجارب السابقة لبعض الجامعات التي نجحت في تطبيق هذه التجربة.

وأكد الوزير، ضرورة تطوير مقرر حقوق الإنسان ليصبح حقوق الإنسان ومكافحته الفساد ويبدأ تدريسه العام الحالي بكافة الجامعات، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي لدى الطلاب بخطورة الفساد وأهمية مكافحته من خلال نشر الميثاق الأخلاقي للطلاب وإجراء مسابقات طلابية بين الجامعات المصرية لتنمية وعي الطلاب بهذه القضية.

أكد الوزير، الاهتمام خلال الفترة القادمة بملف التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكافة الجامعات، وكذا الاهتمام بملف صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات بعد الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية بخصوص هذا الشأن.

كما طالب عبد الغفار بتحقيق التكامل والتعاون بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة من خلال إبرام برتوكولات التعاون تتيح استفادة مستشفيات وزارة الصحة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية.

ونوه الوزير إلى ما شهده ظهر اليوم بخصوص التجربة العملية لكيفية مواجهة الحريق وتأمين الحضور والتعامل مع المصابين بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، والتي تنفذها الجامعة بالتعاون مع مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية تعميم مثل هذه التجارب على مستوى الجامعات لرفع الوعي لدى الطلاب في مثل هذه الأزمات.

وأعلن عبد الغفار عن تنظيم مؤتمر دولي خلال شهر مارس القادم حول إطلاق طاقات المصريين البحثية برعاية كريمة وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الاستفادة من الأبحاث التطبيقة للجامعات في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة معرض لكل الجامعات لعرض منتجاتها البحثية.

وأكد الوزير أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تنفيذ خطة قومية لترشيد استخدام المياه، مشيرًا الى أن هناك تنسيقًا حكوميًّا كاملًا لتنفيذ هذه الخطة، مطالبًا الجامعات بضرورة توعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من أجلهم ومن أجل الاجيال القادمة، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل وإقامة الندوات ومشاريع التخرج التي تسهم في رفع وعي الطلاب، مطالبًا إجراء مسابقة لمشروعات التخرج بكليات الإعلام والفنون وغيرها من الكليات التي تسهم في تنمية الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وشدد عبد الغفار على ضرورة اهتمام الجامعات بالمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لكافة مرافقها، مطالبًا موافاته بتقرير شهري عن كافة الأنشطة المتعلقة بالصيانة داخل كل جامعة، موضحًا أهمية انتهاج أسلوب المبادرة والمبادأة سبيلاً في العمل بدلا من رد الفعل في مواجهة الأزمات.

كما وجه الوزير بضرورة رفع جودة الطعام والوجبات الغذائية والرعاية الطبية المقدمة لطلاب المدن الجامعية، مطالبًا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية من خلال المتخصصين، والمتابعة الدورية والرقابة من جانب السادة رؤساء الجامعات ونوابهم للمطاعم وصالات الطعام؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب بالمدن الجامعية.

وأشار عبد الغفار إلى أهمية تجاوب الجامعات وسرعة تواصلها مع وسائل الإعلام من خلال دعمها بالمعلومات الصحيحة والدقيقة توضيحًا للحقائق ومنعًا لانتشار الشائعات، من خلال تنشيط مراكز الإعلام والعلاقات العامة بالجامعات.

وجه الوزير خالص تهنئته لجامعة المنصورة بمناسبة نجاح عدد من باحثيها بكلية العلوم في اكتشاف هيكل لديناصور، مشيرًا أن هذا الموضوع تم تناوله لدى أبرز المجلات البحثية مما أسهم في رفع مكانة الجامعة البحثية.

استمع المجلس إلى ما عرضه الدكتور محمد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بشأن خطة تطوير الإدارة المركزية للبعثات.

كما استمع المجلس إلى ما عرضه الدكتور حسام عبد الغفار أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات للمستشفيات الجامعية بشأن ضبط منظومة الصيانة بالمستشفيات الجامعية. وأنظمة التأمين الصحي للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، وطلب المجلس موافاته خلال اجتماعه القادم بأفضل البدائل التي تقدم خدمة صحية مميزة.

وقد وافق المجلس على تعميم "ميثاق الطالب الجامعي" والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على الجامعات؛ وذلك بهدف نشر قيم التوعية والنزاهة والشفافية وتبني ثقافة الوقاية من الفساد ومكافحته.

ووافق المجلس ترشيح الدكتور سيد العربي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.

من جانب آخر قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة موضوع اعتماد نشر الأبحاث التي تسجل آفة جديدة في مصر، ونشاء كلية التمريض بجامعة دمياط .