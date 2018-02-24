» تفاصيل أكبر مشروع غذائي بين مصر والسودان

24 فبراير 2018 - 09:39 م

توصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الاتفاق مع وزارة الثروة الحيوانية السودانية، على تنفيذ أكبر مشروع مشترك لتنمية الثروة الحيوانية؛ باستغلال الإمكانيات المتاحة لدى مصر والسودان، في تربية وتسمين العجول والتوسع في الصناعات القائمة عليها، من إنتاج الألبان، فضلًا عن تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء، بما يعود بالنفع على الدولتين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الدكتور بدر الدين الشيخ محمد الحسن، فى نهاية اجتماعات المؤتمر الإقليمى لمنظمة الفاو، والذي عقد على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تكثيف التعاون فى مجال التدريب والتأهيل للأشقاء السودانيين، من خلال الدورات التدريبية، وتبادل الخبرات والبحوث فى المجالات الزراعية المختلفة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرة المصرية فى المجال الزراعى، وإتاحة الفرص وتشجيع المستثمرين من الجانبين فى هذا المجال، بما يساهم فى زيادة الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائى فى البلدين بما يعود بالنفع على القارة السمراء.

كما التقى البنا أيضًا ونظيريه النيجرى والموزمبيقى؛ لبحث سبل التعاون فى المجال الزراعى بين مصر وكلا البلدين، بما يحقق التكامل بين شعوب القارة السمراء، وتحقيق الأمن الغذائى بها، والدفع بعجلة التنمية.

وبحث وزير الزراعة أيضاً مع الدكتور محمد السباعى مدير عام شركة الأهلى للزراعة المحدودة التابعة للبنك الأهلى المصرى، العاملة فى السودان، المشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها من خلال الشركة فى السودان، وسبل تنمية هذه المشروعات بالاستفادة من الخبرات المصرية بالمجالات المختلفة، بما يساهم أيضاً فى تعظيم فرص التكامل والتعاون بين البلدين.

وفى سياق متصل أكد وزير الزراعة فى تصريحات له فى نهاية الاجتماعات، أنه تم على مدار اليومين مناقشة عدد كبير من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائى ومكافحة الجوع بالقارة، لافتاً إلى أن الاجتماعات التى شارك فيها وزراء الزراعة وممثلى قارة إفريقيا، والمنظمات الإقليمية الدولية المعنية، وخبراء من مختلف دول القارة، دليل على تلاحم القارة وسعى قادتها إلى تحقيق التكامل وتنفيذ خطط لتحقيق الأمن الغذائى بما يعود بالنفع على مصالحة الأفارقة.



