وزير التخطيط: «الدولة مش هتعين حد»

24 فبراير 2018 - 09:42 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الجهاز الإدارى للدولة لن يقوم بتعيين عمال جدد، مؤكدًا "الدولة مش هتعين حد".

وأضافت "السعيد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الطريق إلى الاتحادية" المذاع على فضائية "أون لايف"، "على كل مؤسسة تسعى لتعيين بعض التخصصات الحصول على موافقة وزير المالية والتخطيط وجهاز التنظيم والإدارة للتأكد من أن هناك حاجة ضرورية لتعيين التخصص المطلوب بنظام التعاقد فقط".

وعن سد العجز في موظفى الجهاز الإدارى بعد خروج البعض على المعاش، أوضحت الوزيرة، أن هناك قرارًا لسد العجز بتعيين تخصصات من خلال التعاقدات المؤقتة لخدمة هدف معين.

وأشارت السعيد، إلى أنه في مصر موظف حكومي لكل 20 مواطنًا "وده مش موجود في العالم"، وأن المتوسط العالمي في الدول هو موظف لكل 80 مواطنًا.

وأكدت وزير التخطيط، أن الوزارة بدأت في وضع النظام الوظيفي لوحدتي الموارد البشرية والمراجعة الإدارية، مضيفة: "الدولة بدأت بالاستثمار في العنصر البشري، وإعداد التقييم بشكل مستمر"، وأيضًا بدأنا في تطبيق النظام "المميكن" للخدمات بمحافظات القناة.