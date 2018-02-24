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تمزق بنطال وزير التنمية المحلية بمؤتمر الشباب في الفيوم

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وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

خالد الشرقاوي

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وزير التنمية المحلية

مؤتمر الشباب

تمزق بنطال

انتقد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، منظمي مؤتمر "شارك.. تبدع.. تنطلق" لشباب محافظات شمال الصعيد الذى أقيم بنادي قارون بالفيوم، والذى حضره الدكتورة هالة السعيد ومحافظي الفيوم وبني سويف والمنيا.

كان الوزير قد فوجئ بمسمار يمزق بنطاله من الخلف أثناء جلوسه على الكرسي المخصص له، مما أثار استياءه وغضبه الشديد، وهاجم منظمي المؤتمر.

وعلى الفور غادر الجندي، منصة المؤتمر، وتدخل الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، وتم تدارك الموقف بشراء عدد 2 بنطلون من أحد توكيلات الملابس بالفيوم، وبعد ارتداء البنطلون، عاد الجندي للمؤتمر مرة أخرى.


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