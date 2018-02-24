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مجلس الأمن يوافق على فرض هدنة إنسانية في سوريا

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سوريا

مجلس الأمن

الغوطة

هدنة إنسانية

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره، وفق ما أفادت "سكاي نيوز" عربية.

وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار الكويتي السويدي الذي ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما.

وينص القرار الذي اتخذ الرقم 2401 على ما يلي:

- مطالبة جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير في كافة مناطق سوريا لمدة 30 يوما على الأقل

- السماح بشكل فوري للأمم المتحدة وشركائها بإجراء عمليات الإجلاء الطبي بشكل آمن وغير مشروط.

- مطالبة جميع الأطراف بتيسير المرور الآمن ودون عراقيل للعاملين في المجال الطبي والإنساني

- الطلب من جميع الأطراف رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك الغوطة الشرقية.

وجرت مشاورات حول مشروع القرار المتعلق بالهدنة منذ 9 فبراير الجاري، مع شن قوات "الأسد" حملة قصف جوي كثيفة تستهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تسيطر عليها المعارضة، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 509 مدني.


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