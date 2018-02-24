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تكتل «25-30» يتجه لتأييد «السيسي» في «الرئاسية»

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تكتل «25-30»
تكتل «25-30»

عبدالله أبوضيف

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نواب

السيسي

رئاسة

كشفت مصادر بتكتل "25-30" بمجلس النواب عن اتجاه أغلب أعضاء التكتل إلى انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المصادر، إن "الأمر محسوم بين الأعضاء العشرين للتكتل، ويبقي موقف النائب هيثم أبو العز الحريري لم يحسم بعد، ويتجه إلى مقاطعة التصويت، ما واجه معارضة شديدة من أعضاء التكتل، خاصة وأنهم مقبلون خلال الفترة المقبلة على خوض انتخابات مجلس النواب، ومن ثم لن يستطيعوا دعوة الناخبين بالتصويت لهم، في حين يجاهر بعضهم بالدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية".

وال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إن "هناك انقسامات كبيرة داخل التكتل بخصوص إعلان اسم مرشح بعينه ليلتزم به كافة أعضاء التكتل أمام الرأي العام، ومن ثم فإن التكتل سيتجه بشكل كبير لإتاحة حرية الرأي لأعضائه في انتخاب أي من المرشحين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة للهروب من خطر انقسام وانتهاء التكتل النيابي داخل مجلس النواب بعد كل النجاحات التي حققها التكتل".

وأضاف شعبان لـ"المصريون"، أنه على المستوي الشخصي يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشدة، ردًا على الحملة التي يدعو لها البعض بمقاطعة الانتخابات، وهو "أمر يمثل وصاية على مقدرات الشعب المصري ولا يقبل أي من النواب هذا الأمر، نظرًا لأهمية مشاركة الشعب في الانتخابات المقبلة وإعطائها الشرعية اللازمة أمام العالم أجمع، وعدم إعطاء الفرصة للعناصر الإرهابية باستغلال الوضع السياسي".

فيما رفض النائب عبد الحميد كمال التحدث بشان تأييد مرشح من عدمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً: "الأهم بالنسبة لتكتل 25-30 هو المشاركة الشعبية في الانتخابات بغض النظر عن تأييد مرشح بعينه من عدمه، خاصة وأن الانتخابات يتنافس فيها مرشحان وليست انتخابات فردية يخوضها مرشح واحد، ومن ثم إتاحة الفرصة للمواطنين لدعم من يرونه صالحًا في الانتخابات".

وأضاف كمال لـ"المصريون": "أعضاء التكتل لم يحسموا أمرهم بالإعلان بشكل رسمي عن تأييد مرشح في الانتخابات الرئاسية، سواء الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، أو المهندس موسى مصطفى موسى، ويوم الأحد المقبل سيكون حاسمًا في هذا الصدد، إلا أن التكتل وأعضاءه حسموا موقفهم على المستوى الفردي بخصوص المرشح الذي سيتم دعمه، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة".


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